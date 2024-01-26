ТЦК зупинили відомого ведучого просто посеред вокзалу: чим усе закінчилося (фото)

Відомий телеведучий Григорій Решетник заявив, що його зупинили працівники ТЦК. За його словами, це сталося в Одесі, просто посеред вокзалу.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це шоумен заявив на своїй сторінці в Instagram .

Решетника зупинили ТЦК - деталі

"В Одесі мене зупинили ТЦК. Людина, яка мене зустрічала на вокзалі, здивовано запитала: "Григорій, а Вас також зупиняють і перевіряють? - Звичайно". Сьогодні на вокзалі до мене підійшли представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки", - розповів ведучий.

При цьому він зазначив, що спочатку працівники ТЦК його не впізнали. Але потім усе ж зрозуміли, хто він.

"Дуже професійно, інтелігентно і коректно попросили предʼявити документи. Потім впізнали. Але це не змінило процесу перевірки. Переконавшись, що всі документи в нормі - хлопці побажали гарного робочого дня", - запевнив Решетник.

Решетника зупинили ТЦК (скріншот)

При цьому шоумен заявив, що не просто так "розповів свою історію". Ведучий заявив, що хоче, аби "не тільки прості українці жили за законами".

"Я дорослий хлопець і розумію, що ситуації бувають різними… Я розповів свою історію. Проте, вважаю, що ми з повагою маємо ставитись до закону та тих, хто відповідає за його дотримання. Бо це основа!" - заявив він.

При цьому Решетник питав у фанів, яка ситуація із ТЦК в інших містах. Втім, відповісти йому ніхто не зміг. Ведучий швидко закрив коментарі, ймовірно, через хейт.