Муж Екатерины Кухар намекнул на их развод и попал в громкий скандал из-за русской культуры

Муж народной артистки Украины Екатерины Кухар, артист балета Александр Стоянов, подогрел слухи о разводе с женой. Это всплыло после того, как он попал в громкий скандал из-за продвижения российской культуры в спектаклях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram бывшего премьера Национальной оперы.

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Недавно балерина Кристина Шишпор, которая является коллегой Стоянова, выразила недовольство тем, что некоторые артисты, представляясь сотрудниками Национальной оперы Украины, выступают под музыку русских классических композиторов.

Кристина Шишпор (фото: instagram.com/shyshpor_official)

Следует отметить, что сам театр отказался от исполнения российских произведений с началом полномасштабной войны.

Шишпор не стала раскрывать имена этих артистов, но обвинила их в том, что они являются пропагандистами культуры страны-оккупанта.

Позже стало известно, что балерина имела в виду мужа Екатерины Кухар.

Так, компания Стоянова Grand Kyiv Ballet анонсировала в Германии спектакль "Лебединое озеро", музыку к которому написал россиянин Петр Чайковский.

Grand Kyiv Ballet анонсировали спектакль "Лебединое озеро" (фото: instagram.com/shyshpor_official)

Впоследствии Александр отреагировал на упреки относительно продвижения культуры страны-агрессора, отметив, что не видит в этом ничего негативного.

Он также обратился к Екатерине, которая не поддержала его, называя ее не своей женой, а "матерью своих детей".

"У меня с матерью моих детей Екатериной Кухар есть большая и тяжелая дискуссия относительно того, могут ли украинские артисты исполнять "Лебединое озеро". В поддержку своей позиции я использую слова народной артистки Украины, балерины Натальи", - сказал мужчина.

Александр Стоянов (фото: instagram.com/stoianov_oleksandr)

"Цитата: "Существует огромная разница между происхождением балета и его постановкой. Неправильно называть русскими балеты, на которые у каждого театра в мире уже десятки лет есть по две-три собственные редакции. В нашем театре мы имеем две версии "Лебединого озера" - Ковтуна и Шекеры", - добавил он.

Это, говорит Стоянов, "украинские балетмейстеры, которые отдали годы своей жизни, чтобы прославить именно нашу культуру".

Напомним, слухи о разводе звездной балетной пары стали распространяться с октября прошлого года.

Екатерина сделала неоднозначый пост в Instagram, где намекнула на проблемы в отношениях с мужем.