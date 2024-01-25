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Каменських оригінально відповіла на чутки про вагітність та розлучення з Потапом (фото)

Четвер 25 січня 2024 18:53
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Каменських оригінально відповіла на чутки про вагітність та розлучення з Потапом (фото) Каменських показалася без фільтрів та фотошопу (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Настя Каменських вирішила здивувати фанів. Вона показала "невдале" фото та пожартувала про чутки, які ходять навколо неї. Артистці часто приписують вагітність, а також "пророкують" розлучення з репером та продюсером Потапом (Олексієм Потапенком).

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий допис з Instagram співачки.

Спочатку Каменських виклала фото, на якому вона показалася у "невдалій" позі. Окрім цього, кадр було "змазано", через що у неї трохи "поплили" очі. Як виявилося, співачка зробила це навмисно.

"Ми всі стаємо залежними від ідеальної картинки світу: гладенької шкіри, витончених форм, ідеальних пропорцій. Але забуваємо, що справжня краса у тому, щоб не боятись бути собою, бути справжніми, а не ідеальними", - написала Каменських.

"Адже у кожного з нас, я впевнена, не всі знімки вдалі, форма не весь час ідеальна, а шкіра по-різному реагує на стрес і різні життєві обставини", - додала вона.

Каменських оригінально відповіла на чутки про вагітність та розлучення з Потапом (фото)

Каменських здивувала мережу "невдалим" фото (скріншот)

Окрім цього, співачка відреагувала на чутки про вагітність та розлучення з Потапом. Вже багато років Каменських закидають, що вона нібито чекає на дитину або ж ось-ось розірве стосунки з чоловіком. На це зірка реагує з гумором.

Каменських оригінально відповіла на чутки про вагітність та розлучення з Потапом (фото)Каменських пожартувала про вагітність (скріншот)

Як реагує мережа

"Невдале" фото співачки приємно здивувало фанів. Вони пишуть, що людям дійсно потрібно бути справжніми, а не ідеальними. Також коментатори зазначили:

  • "Дійсно, давно час вчитись сприймати себе якими ми є! Скільки комплексів у людей, особливо у молоді, через ідеальні картинки!"
  • "Шикарна ідея! Круто дуже! Б'ю себе по руках, щоб не фотошопити живіт"
  • "Чудове фото! Живе".

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Окрім цього, нещодавно Марія Бурмака зі сльозами розповіла про смерть брата-військового.

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