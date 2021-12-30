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Чистим селедку быстро и без костей всего за 1 минуту

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Четверг 30 декабря 2021 10:42
Чистим селедку быстро и без костей всего за 1 минуту Фото: Как быстро почистить селедку без костей (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Очистка селедки для многих становится настоящим испытанием. Вплоть до отказа от подачи на стол и употребления этой закуски, особенно актуальной в новогодние праздники. Но способ есть.

Как быстро и без костей очистить любимую рыбку - читайте ниже в нашем материале Styler.

Надеваем на разделочную доску пакет. Берем соленую селедку, отрезаем голову, разрезаем живот и вынимаем все внутренности. Конечно же зрелую икру или молоки оставляем.

Снимаем с доски пакет с ненужными внутренностями и выбрасываем. Тушку рыбы хорошо промываем под холодной водой.

Погружаем указательный и большой палец по обе стороны хребта и начинаем вынимать по ребру, отделяя хребет от филе. И так до самого хвоста, который отрезаем, как и плавники.

Ножом счищаем черную пленку изнутри, затем пальцами отделяем филе от шкурки.

Смотрите на видео ниже, как это сделать.

К слову, появился рецепт маринованной сельди, которая отлично подойдет к праздничному столу. При этом готова она будет всего через два часа.

Ранее мы писали, какой овощ лучше есть с кожурой, хотя мы привыкли его чистить - но это неполезно.

Также украинский кулинар в своей книге описала, как приготовить вкуснейший кофе, "как у мамы".

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