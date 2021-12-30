Чистим селедку быстро и без костей всего за 1 минуту

Очистка селедки для многих становится настоящим испытанием. Вплоть до отказа от подачи на стол и употребления этой закуски, особенно актуальной в новогодние праздники. Но способ есть.

Как быстро и без костей очистить любимую рыбку - читайте ниже в нашем материале Styler .

Надеваем на разделочную доску пакет. Берем соленую селедку, отрезаем голову, разрезаем живот и вынимаем все внутренности. Конечно же зрелую икру или молоки оставляем.

Снимаем с доски пакет с ненужными внутренностями и выбрасываем. Тушку рыбы хорошо промываем под холодной водой.

Погружаем указательный и большой палец по обе стороны хребта и начинаем вынимать по ребру, отделяя хребет от филе. И так до самого хвоста, который отрезаем, как и плавники.

Ножом счищаем черную пленку изнутри, затем пальцами отделяем филе от шкурки.

Смотрите на видео ниже, как это сделать.