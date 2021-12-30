Чистимо оселедець швидко і без кісток всього за 1 хвилину

Очищення оселедця для багатьох стає справжнім випробуванням. Аж до відмови від подачі на стіл і вживання цієї закуски, особливо актуальної в новорічні свята. Але спосіб є.

Як швидко і без кісток очистити улюблену рибку - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Надягаємо на обробну дошку пакет. Беремо солоний оселедець, відрізаємо голову, розрізаємо живіт і виймаємо всі нутрощі. Звичайно ж зрілу ікру або молоки залишаємо. Знімаємо з дошки пакет з непотрібними нутрощами і викидаємо. Тушку риби добре промиваємо під холодною водою. Занурюємо вказівний і великий палець по обидві сторони хребта і починаємо виймати по ребру, відокремлюючи хребет від філе. І так до самого хвоста, який відрізаємо, як і плавники. Ножем зчищаємо чорну плівку зсередини, потім пальцями відокремлюємо філе від шкірки. Дивіться на відео нижче, як це зробити.