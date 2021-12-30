Кофе по старинному рецепту берегини украинской кухни: добавьте особый ингредиент
Дарья Цвек - самая известная украинская автор кулинарных книг - в свое время поделилась рецептом крепкого и ароматного кофе, который она назвала "кофе, как у мамы". Интересно, что к бодрящему напитку кулинар рекомендует добавить особый ингредиент - коньяк. Очевидно, мама у нее была, как говорится, "мировая".
Рецепт напитка можно найти в книге "На добрый вечер", изданной в 1993 году.
Ингредиенты для напитка:
- 1 ч. л. молотого черного кофе,
- 1 ч. л. сахара,
- 1 стакан кипятка
- 1 ч. л. коньяка
- цитрина (лимон)
Приготовление кофе
В сухой сосуд всыпьте молотый черный кофе, перемешайте с сахаром и на очень легком огне подогрейте, помешивая.
Тогда влейте кипяток, помешайте и запарьте кофе, не доводя до кипения. Как только укроется пеной, снимите с огня.
Когда кофе осядет, поставьте еще на минутку на огонь, а затем разлейте в маленькие чашечки, добавляя по ложечке коньяка.
Отдельно на тарелке подайте помытый и нарезанный на тонкие кружочки лимон, посыпанный сахаром.
Скриншот кулинарной книги
Отметим, что от такого напитка лучше воздержаться людям, имеющим проблемы с сердцем и сосудами.
Дарию Цвек называют хранительницей украинской кухни
Дарья Яковлевна Цвек (1909-2004) - автор ряда популярных книг с рецептами, среди которых "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам".
Ее книги становились бестселлерами - всего было продано более 5 млн экземпляров, они получали престижные награды премии "Книга года".
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