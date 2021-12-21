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Этот овощ, который мы едим почти каждый день, не нужно чистить от кожуры

Новина українською →
Вторник 21 декабря 2021 09:47
Этот овощ, который мы едим почти каждый день, не нужно чистить от кожуры Фото: Какой овощ не нужно чистить от кожуры (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Некоторые овощи не следует чистить от кожуры, так как именно в ней содержится самое полезное и необходимое нашему организму.

Об этом рассказала доктор Люсия Гарсиа из США, пишет ресурс Quora.

В первую очередь речь идет о моркови, которую мы добавляем в супы, мясные, рыбные блюда, салаты, закуски.

Доктор Гарсиа уверена, что морковь лучше всего есть с кожурой. Поскольку самым ценным питательным веществом моркови является бета-каротин, большая часть которого собирается под кожицей.

Так, эксперты Японской ассоциации пищевых исследований отметили, что бета-каротин в основном находится под тонкой кожицей морковки. Следовательно, употребление моркови без кожицы равносильно отказу от большей части каротина.

Поэтому морковь достаточно тщательно помыть, а чистить ее не обязательно.

Зачем нам нужен каротин?

После того как бета-каротин попадает в организм, он может превращаться в витамин А, который очень помогает в защите и улучшении зрения, предотвращении различных заболеваний глаз.

В то же время каротин обладает сильным антиоксидантным действием, что может эффективно повысить иммунитет и сопротивляемость организма.

Бета-каротин - жирорастворимый пигмент. Если вы едите сырую морковь, скорость всасывания каротина очень низкая. А приготовление моркови с жиром может увеличить степень абсорбции каротина на 600–700%.

Ваше зрение будет надежно защищено

Врач приводит, как доказательство статью Гарвардского института глобального здравоохранения. В ней объясняется, что морковь - один из нескольких овощей, которые полезны для глаз и могут быть частью диеты для поддержания здорового зрения.

Многие исследования показали, что у людей, регулярно потребляющих бета-каротин, частота потери зрения снижается на 40%.

Попадая в организм, бета-каротин откладывается в жире и печени. Когда организму это нужно, он превращается в витамин А.

Где еще есть бета-каротин

Обычно овощи и фрукты, содержащие этот микроэлемент, имеют оранжевый, желтый и красный цвет.

Это соя, сладкий перец, помидоры, хурма тыква, манго, дыня, папайя, абрикосы и другие.

Ранее врач также назвала копеечный овощ, который следует есть каждый день, ведь он замедляет старение организма.

Также доктор рассказала про фрукт, который может снижать давление без применения таблеток.

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