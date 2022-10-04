Чим замінити яйця у випічці, щоб зовсім не відчути різницю

Коли ціна на яйця сягнула рекордів, переваливши за 50 грн за десяток, варто пошукати альтернативи, навіть якщо ви не веган і любите цей продукт додавати в різні страви. Яка ж випічка без яєць, подумаєте ви. Але альтернатива насправді є.

Про це пише HealhLine.

Чому яйця використовують для випічки?

Яйця служать для кількох цілей у випічці. Вони впливають на структуру, колір, смак і консистенцію хлібобулочних виробів.

Яйця слугують для зв'язки продуктів у випічці, надають їй повітряної легкої текстури, допомагають їй підрум'янитися, набути жовтуватого приємного кольору та смаку.

Але не всім можна вживати продукт. Наприклад, якщо ви веган, чи у вас алергія, чи просто хочете зекономити.

Найкращі замінники яєць

Яблучне пюре

Яблучне пюре є чудовою заміною яєць у більшості рецептів. Ви можете використовувати 1/4 склянки (приблизно 65 грамів) для заміни 1 яйця.

Його часто підсолоджують або приправляють іншими спеціями, такими як мускатний горіх і кориця.

Бананове пюре

Єдиним недоліком випічки з бананами є те, що ваш готовий продукт може мати легкий банановий смак.

Інші протерті фрукти, такі як гарбуз і авокадо, також підходять і можуть не сильно впливати на смак.

Незалежно від того, який фрукт ви виберете, ви можете замінити кожне яйце 1/4 склянки (65 грамів) пюре.

Мелене насіння льону або насіння чіа

Таке пюре чудово замінює яйця. Змішування 1 столової ложки (7 грамів) будь-якого насіння з 3 столовими ложками (45 грамами) води може замінити 1 яйце.

Однак це може призвести до того, що випічка стане важкою та щільною. Крім того, це може призвести до більш горіхового смаку.

Фото: Насіння чіа може замінити яйця у випічці (pixabay)

Оцет і харчова сода

Змішування 1 чайної ложки (7 грамів) харчової соди з 1 столовою ложкою (15 грамів) оцту може замінити 1 яйце в більшості рецептів.

Змішуючи оцет і харчову соду, починається хімічна реакція, у результаті якої утворюється вуглекислий газ і вода, що робить випічку легкою та повітряною.

Йогурт

Найкраще використовувати звичайний йогурт, оскільки ароматизовані та підсолоджені сорти можуть змінити смак вашого продукту.

Ви можете використовувати 1/4 склянки (60 грамів) йогурту на кожне яйце, яке потрібно замінити.

Аквафаба

Аквафаба - це термін для позначення залишків рідини від варіння квасолі або бобових. Це та сама рідина, яка міститься в консервованому нуті або квасолі.

Рідина має консистенцію, дуже схожу на консистенцію сирих яєчних білків, що робить її чудовою заміною для багатьох рецептів. Ви можете використовувати 3 столові ложки (45 грамів) аквафаби замість 1 яйця.

Газована вода

Газована вода може зволожити тісто, але вона також діє як чудовий розпушувач. Карбонізація затримує бульбашки повітря, завдяки чому готовий продукт стає легким і пухким.

Ви можете замінити кожне яйце 1/4 склянки (60 грам) газованої води.

Агар-агар або желатин

Желатин - желюючий агент, який чудово замінює яйця. Однак це тваринний білок, який зазвичай отримують із колагену свиней і корів.

Якщо ви уникаєте продуктів тваринного походження, агар-агар - це веганська альтернатива, отримана з одного виду морських водоростей.

Щоб замінити 1 яйце, розчиніть 1 столову ложку (приблизно 9 грамів) желатину або агар-агару в 1 столовій ложці (15 грамів) холодної води. Потім змішайте 2 столові ложки (30 грамів) окропу до утворення піни.