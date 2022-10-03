В Україні ціна на яйця злетіла до небес: експерт назвала причини різкого подорожчання

Чому цей продукт на ринку став таким дорогим, розповіла аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин виданню "Фокус".

Скільки зараз коштують яйця

На даний момент ціна яєць найвищої категорії б'є всі рекорди. За них у магазинах просять 60 гривень за десяток. Демократичні категорії яєць покупці одразу розбирають, тож у споживачів складається враження, що яйця подорожчали у рази. Адже ще влітку десяток яєць можна було купити дешевше за 30 грн.

Чому подорожчали яйця

Експерти не здивовані, що яйця подорожчали восени.

Як пояснює Світлана Литвин, ціни на яйця мають яскраво виражену сезонність через значну частку домогосподарств у структурі виробництва (близько 50%). Тобто у міру скорочення світлового дня та зниження температури в Україні пропозиція від господарств населення зменшується, а ціна на яйця починає зростати.

"Як у мирні, так і у воєнні часи, на ринку яєць спостерігається сезонне коливання цін. З кінця квітня до серпня ціна зменшується разом із приходом на ринок продукції приватних господарств, а з вересня по грудень птахофабрики знову піднімають оптово-відпускні ціни, що призводить до збільшення споживчих цін”, - розповіла Світлана Пашко, старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Які фактори впливають на ціни яєць

вартість зерна

зростання попиту на яйця в період новорічних та великодніх свят

сезонна погана несучість курей в осінньо-зимовий період.

Ціни на яйця у 2022 році ще зростатимуть, і зараз це не межа.

За прогнозами Світлани Литвин, далі очікується подорожчання яєць ще на 10%, після чого настане цінова стабілізація.

Тобто в такому разі середня роздрібна ціна становитиме близько 45 грн за десяток, а добірна продукція коштуватиме близько 70 грн за десяток.