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Как мгновенно почистить отварные яйца: понадобится копеечный фрукт

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Четверг 01 сентября 2022 13:43
Как мгновенно почистить отварные яйца: понадобится копеечный фрукт Фото: Как почистить яйца без усилий (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Сварить яйцо - это очень просто, но почистить его может оказаться непростой задачей. Лимон может прийти вам на помощь и решить большую проблему на кухне. Этот цитрусовый фрукт с многочисленными преимуществами может вас удивить.

Об этом пишет издание Sante.

Зачем класть дольку лимона в воду для варки яиц?

Лимон может помочь вам в болезненном и утомительном деле по очистке яиц. Этот трюк сэкономит вам много времени на приготовление небольших блюд и салатов.

После варки яиц около десяти минут в кипящей воде наступает время их очистки, то есть удаления скорлупы.

Как работает этот способ

Для начала вам нужно будет разрезать лимон пополам и натереть им яичную скорлупу перед варкой (можно также бросить четверть лимона в воду для варки яиц).

Затем окуните яйца в воду и дайте постоять до желаемой консистенции. После приготовления вы увидите, что скорлупа очень легко отделяется. Теперь ее снимать очень просто.

Также существует еще одна хитрость по очистке яиц.

Если трюк с лимоном может сильно помочь вам почистить несколько яиц подряд, есть еще один прием, который сократит ваше время пребывания на кухне.

Вы можете очистить сваренное вкрутую яйцо менее чем за 20 секунд с помощью этой техники.

Для этого вам нужно оставить яйца в кастрюле при комнатной температуре не менее чем на четверть часа перед их варкой.

Вытащив продукт из кастрюли, промойте яйцо под холодной водой и снова дайте ему постоять 5 минут.

После этого шага постучите по яйцу с обоих концов ложкой или о твердую поверхность. Скорлупа очень легко отделится.

Напомним, что мы писали ранее, какие яйца нельзя покупать в магазине.

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