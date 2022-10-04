Чем заменить яйца в выпечке, чтобы совсем не почувствовать разницу
Когда цена на яйца достигла рекордов, перевалив за 50 грн за десяток, стоит поискать альтернативы, даже если вы не веган и любите этот продукт добавлять в разные блюда. Какая выпечка без яиц, подумаете вы. Но альтернатива действительно есть.
Об этом пишет HealhLine.
Почему яйца используют для выпечки?
Яйца служат для разных целей в выпечке. Они влияют на структуру, цвет, вкус и консистенцию хлебобулочных изделий.
Яйца служат для связки продуктов в выпечке, придают ей воздушную легкую текстуру, помогают ей подрумяниться, приобрести желтоватый приятный цвет и вкус.
Но не всем можно использовать продукт. Например, если вы веган, у вас аллергия, или просто хотите сэкономить.
Лучшие заменители яиц
- Яблочное пюре
Яблочное пюре является отличной заменой яиц в большинстве рецептов. Вы можете использовать 1/4 стакана (примерно 65 граммов) для замены 1 яйца.
Его часто подслащивают или приправляют другими специями, такими как мускатный орех и корица.
- Банановое пюре
Единственным недостатком выпечки с бананами является то, что готовый продукт может иметь легкий банановый вкус.
Другие протертые фрукты, такие как тыква и авокадо, также подходят и могут не сильно влиять на вкус.
Независимо от того, какой фрукт вы выберете, вы можете заменить каждое яйцо 1/4 стакана (65 г) пюре.
- Молотые семена льна или семена чиа
Такое пюре отлично заменяет яйца. Смешивание 1 столовой ложки (7 г) любых семян с 3 столовыми ложками (45 г) воды может заменить 1 яйцо.
Однако это может привести к тому, что выпечка станет тяжелой и плотной. Кроме того, это может привести к более ореховому вкусу.
Фото: Семена чиа могут заменить яйца в выпечке (pixabay)
- Уксус и пищевая сода
Смешивание 1 чайной ложки (7 г) пищевой соды с 1 столовой ложкой (15 г) уксуса может заменить 1 яйцо в большинстве рецептов.
Смешивая уксус и пищевую соду начинается химическая реакция, в результате которой образуется углекислый газ и вода, что делает выпечку легкой и воздушной.
- Йогурт
Лучше всего использовать обычный йогурт, поскольку ароматизированные и подслащенные сорта могут изменить вкус вашего продукта.
Вы можете использовать 1/4 стакана (60 г) йогурта на каждое яйцо, которое нужно заменить.
- Аквафаба
Аквафаба – это термин для обозначения остатков жидкости от варки фасоли или бобовых. Это та же жидкость, которая содержится в консервированном нуте или фасоли.
Жидкость имеет консистенцию, очень похожую на консистенцию сырых яичных белков, что делает ее превосходной заменой для многих рецептов. Вы можете использовать 3 столовых ложки (45 граммов) аквафабы вместо 1 яйца.
- Газированная вода
Газированная вода может увлажнить тесто, но она также действует как отличный разрыхлитель. Карбонизация задерживает пузырьки воздуха, благодаря чему готовый продукт становится легким и рыхлым.
Вы можете заменить каждое яйцо 1/4 стакана (60 г) газировки.
- Агар-агар или желатин
Желатин – желирующий агент, который прекрасно заменяет яйца. Однако это животный белок, обычно получаемый из коллагена свиней и коров.
Если вы избегаете продуктов животного происхождения, агар-агар – это веганская альтернатива, полученная из одного вида морских водорослей.
Чтобы заменить 1 яйцо, растворите 1 столовую ложку (примерно 9 г) желатина или агар-агара в 1 столовой ложке (15 г) холодной воды. Затем смешайте 2 столовых ложки (30 граммов) кипятка до образования пены.
Раньше мы писали, как мгновенно почистить отварные яйца.
Читайте также, какие яйца нельзя покупать в магазине.