Чим замінити яйця у випічці: 10 доступних продуктів

Ціни на яйця в Україні стали рекордно високими. Багато хто замислюється, чим замінити цей продукт, щоб продовжувати готувати улюблену випічку і радувати близьких.
Про альтернативні продукти - читайте у матеріалі Styler нижче.
Яку функцію виконують яйця?
Яйця "склеюють" всі інгредієнти у тісті. Завдяки цьому всі складники утворюють одне ціле. Ще одна функція яєць - вони зволожують тісто. А також надають скоринці світло-коричневий відтінок.
Чим замінити яйця у випічці?
Фруктове або овочеве пюре є чудовою альтернативою яйцям. Підійде яблучне, сливове, абрикосове, бананове з розрахунку: одне яйце дорівнює трьом столовим ложкам пюре. Важливо пам'ятати, що пюре додасть випічці додаткових відтінків запаху та смаку.
Мелене насіння - варіант для солоної випічки. Для заміни одного яйця змішайте одну столову ложку насіння льону з трьома столовими ложками води. Коли суміш стане "киселем", додайте до тіста.
Вівсяні пластівці, розмочені у воді також добре "склеюють тісто". Дві столові ложки пластівців замінять одне яйце.
Картопляний або кукурудзяний крохмаль теж може замінити яйця. Одна столова ложка крохмалю розмішана у двох столових ложках води утворить клейстер, який виконає функцію яєць і перетворить складники в однорідну масу.
Арахісова, кокосова олії й олія волоського горіха також добре підійдуть для приготування тіста. Достатньо буде три столові ложки.
Майонез підійде для солоного тіста. Достатньо додати три столові ложки замість одного яйця.
Молоко із содою чудово годяться для замісу тіста. Для цього потрібно змішати дві столові ложки молока із половиною - соди. Можна додати пів столової ложки лимонного соку, але це за бажанням.
Желатин теж чудово замінить яйця – одну столову ложку порошку розчинити в одній столовій ложці холодної води та додати дві столові ложки окропу.
Розпушувач - дві чайні ложки розпушувача розчинити в одній чайній ложці води та додати одну столову ложку олії.
Нутове борошно - три столові ложки розчиніть у такій же кількості води й додайте до тіста.