Порода "мажорка"? У Києві виявили яйця по 280 гривень
В Україні останнім часом суттєво злетіли ціни на яйця, але нещодавно у Києві виявили цей продукт за рекордною ціною. За десяток просять 280 гривень.
Де можна купити такі яйця, розповіли жителі Києва в мережі.
Де продаються дорогі яйця
Так, на прилавках столичного супермаркету українці виявили органічні яйця виробництва Іспанії за 169 гривень за шість штук. Тобто десяток обійдеться у 280 гривень.
На упаковці з яйцями написано, що це продукт породи мінорка, він імпортується з Іспанії.
Зазначимо, що зважаючи на все, яйця продаються в столичному супермаркеті GoodWine, в якому продаються органічні імпортні продукти.
У Києві продають яйця за рекордною ціною (фото: instagram.com/placekyiv)
У коментарях українці відреагували на ціну яєць.
- Неправильно породу курочки написали. Має бути "мажорка".
- Ще трохи почекаю і свої продавати буду.
- В Іспанії яйця близько 2 євро коштують.
- Дивлячись на ці яйця напрошуються висновок, що українці з війною стали лише багатішими.
- Є попит - є пропозиція.
- Після всього, що відбувається, вже нічому не дивуєшся.
Що буде з цінами на яйця далі
Невдовзі ціни на яйця в Україні мають стабілізуватись. Так, Мінагрополітики уклало меморандум з асоціацією "Союз птахівників України", він спрямований на стабілізацію цін на курячі яйця та недопущення перевищення оптово-відпускних цін реалізації від рівня, яким яйця поставляються в торгові мережі.
Раніше аналітик розповів, коли ціни на яйця в Україні почнуть знижуватися.
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