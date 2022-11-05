Порода "мажорка"? У Києві виявили яйця по 280 гривень

В Україні останнім часом суттєво злетіли ціни на яйця, але нещодавно у Києві виявили цей продукт за рекордною ціною. За десяток просять 280 гривень.

Де можна купити такі яйця, розповіли жителі Києва в мережі.

Де продаються дорогі яйця

Так, на прилавках столичного супермаркету українці виявили органічні яйця виробництва Іспанії за 169 гривень за шість штук. Тобто десяток обійдеться у 280 гривень.

На упаковці з яйцями написано, що це продукт породи мінорка, він імпортується з Іспанії.

Зазначимо, що зважаючи на все, яйця продаються в столичному супермаркеті GoodWine, в якому продаються органічні імпортні продукти.

У Києві продають яйця за рекордною ціною (фото: instagram.com/placekyiv)

У коментарях українці відреагували на ціну яєць.

Неправильно породу курочки написали. Має бути "мажорка".

Ще трохи почекаю і свої продавати буду.

В Іспанії яйця близько 2 євро коштують.

Дивлячись на ці яйця напрошуються висновок, що українці з війною стали лише багатішими.

Є попит - є пропозиція.

Після всього, що відбувається, вже нічому не дивуєшся.

Що буде з цінами на яйця далі

Невдовзі ціни на яйця в Україні мають стабілізуватись. Так, Мінагрополітики уклало меморандум з асоціацією "Союз птахівників України", він спрямований на стабілізацію цін на курячі яйця та недопущення перевищення оптово-відпускних цін реалізації від рівня, яким яйця поставляються в торгові мережі.