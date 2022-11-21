Чем заменить яйца в выпечке: 10 доступных продуктов

Цены на яйца в Украине стали рекордно высокими. Многие задумываются, чем заменить этот продукт, чтобы продолжать готовить любимую выпечку и радовать близких.
Об альтернативных продуктах – читайте в материале Styler ниже.
Какую функцию выполняют яйца?
Яйца "склеивают" все ингредиенты в тесте. Благодаря этому все составляющие образуют одно целое. Еще одна функция яиц – они увлажняют тесто. А также придают корочке светло-коричневый оттенок.
Чем заменить яйца в выпечке?
Фруктовое или овощное пюре являются отличной альтернативой яйцам. Подойдет яблочное, сливовое, абрикосовое, банановое из расчета: одно яйцо равно трем столовым ложкам пюре. Важно помнить, что пюре добавит выпечке дополнительные оттенки запаха и вкуса.
Молотые семена – вариант для соленой выпечки. Для замены одного яйца смешайте одну столовую ложку семян льна с тремя столовыми ложками воды. Когда смесь станет "киселем", добавьте к тесту.
Овсяные хлопья, размоченные в воде также хорошо "склеивают тесто". Две столовые ложки хлопьев заменят одно яйцо.
Картофельный или кукурузный крахмал тоже может заменить яйца. Одна столовая ложка крахмала размешанная в двух столовых ложках воды образует клейстер, который выполнит функцию яиц и превратит составляющие в однородную массу.
Арахисовое, кокосовое масло и маслогрецкого ореха также хорошо подойдут для приготовления теста. Достаточно будет три столовых ложки.
Майонез подойдет для соленого теста. Достаточно добавить три столовых ложки вместо одного яйца.
Молоко с содой отлично подходит для замеса теста. Для этого нужно смешать две столовые ложки молока с половиной – соды. Можно добавить пол столовой ложки лимонного сока, но это по желанию.
Желатин тоже прекрасно заменит яйцо – одну столовую ложку порошка растворить в одной столовой ложке холодной воды и добавить две столовые ложки кипятка.
Разрыхлитель – две чайные ложки разрыхлителя растворить в одной чайной ложке воды и добавить одну столовую ложку масла.
Нутовая мука – три столовых ложки растворите в таком же количестве воды и добавьте к тесту.