Як допомогти курям краще нестися: способи, що дійсно працюють
Це природно, коли кури починають нестися менше або ж і зовсім припиняють з настанням холодів, але ви можете обманути природу. А враховуючи рекордну дорожнечу яєць, постаратися збільшити чи відновити яйценосність точно варто.
Як це зробити - читайте в матеріалі Styler нижче.
Проведіть в курник освітлення
Кури відчувають зменшення світлового дня, тому починають гірше нестися восени і взимку. Але лампочка в курнику, або безпровідний світильник на батарейках вам допоможуть. Підсвічуйте птахів зранку, і звісно ж досвічуйте ввечері, ніби за вікном весна чи літо.
Додайте вітаміни
З настанням морозів і нестачею зелені у птахів виникає дефіцит вітамінів в організмі. Додайте в корм ракушняк, свіжі овочі, зерна пшениці. Також кури дуже люблять кропиву, бур'яни і листя буряка. Можна проростити зерно на підвіконні і підгодовувати птахів.
Із сирих овочів можна моркву, капусту, трохи цибулі і обережно - буряка. Картоплю можна тільки відварену.
Поставте в курник таз з піском
Кури можуть відмовлятися нести яйця через те, що у них завелися паразити в пір'ї. Птахи чистять своє пір'я піском, тому в курник рекомендується поставити великий таз з піском. У ньому несучки будуть купатися і спати.
Прискорте линьку курей
Раз на рік кури линяють - зазвичай це відбувається в кінці осені. У цей період вони перестають нести яйця, оскільки витрачають всю енергію на линьку. Прискорьте процес оновлення пір'я, додаючи білок в корм (м'ясо-кісткове борошно, сухе молоко і т. д.), підгодовуйте насінням і кукурудзою. Також ветеринар може порадити препарати для прискорення линьки птахів.
Давайте курям більше вологої їжі
На сухому зерні і комбікормах кури несуться гірше. Щоб отримати більше яєць, годуєте несучок сезонними овочами і вологою їжею: гарбузом, кабачками, кукурудзою. Взимку для курей варять картоплю з зерном, а потім товчуть із зерновими висівками.
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