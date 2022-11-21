Чим замінити яйця у випічці: 10 доступних продуктів
Які продукти замінюють яйця у випічці (Фото: freepik.com)
Ціни на яйця в Україні стали рекордно високими. Багато хто замислюється, чим замінити цей продукт, щоб продовжувати готувати улюблену випічку і радувати близьких.
Про альтернативні продукти - читайте у матеріалі Styler нижче.
Яку функцію виконують яйця?
Яйця "склеюють" всі інгредієнти у тісті. Завдяки цьому всі складники утворюють одне ціле. Ще одна функція яєць - вони зволожують тісто. А також надають скоринці світло-коричневий відтінок.
Чим замінити яйця у випічці?
- Фруктове або овочеве пюре є чудовою альтернативою яйцям. Підійде яблучне, сливове, абрикосове, бананове з розрахунку: одне яйце дорівнює трьом столовим ложкам пюре. Важливо пам'ятати, що пюре додасть випічці додаткових відтінків запаху та смаку.
- Мелене насіння - варіант для солоної випічки. Для заміни одного яйця змішайте одну столову ложку насіння льону з трьома столовими ложками води. Коли суміш стане "киселем", додайте до тіста.
- Вівсяні пластівці, розмочені у воді також добре "склеюють тісто". Дві столові ложки пластівців замінять одне яйце.
- Картопляний або кукурудзяний крохмаль теж може замінити яйця. Одна столова ложка крохмалю розмішана у двох столових ложках води утворить клейстер, який виконає функцію яєць і перетворить складники в однорідну масу.
- Арахісова, кокосова олії й олія волоського горіха також добре підійдуть для приготування тіста. Достатньо буде три столові ложки.
- Майонез підійде для солоного тіста. Достатньо додати три столові ложки замість одного яйця.
- Молоко із содою чудово годяться для замісу тіста. Для цього потрібно змішати дві столові ложки молока із половиною - соди. Можна додати пів столової ложки лимонного соку, але це за бажанням.
- Желатин теж чудово замінить яйця – одну столову ложку порошку розчинити в одній столовій ложці холодної води та додати дві столові ложки окропу.
- Розпушувач - дві чайні ложки розпушувача розчинити в одній чайній ложці води та додати одну столову ложку олії.
- Нутове борошно - три столові ложки розчиніть у такій же кількості води й додайте до тіста.
Нагадуємо, раніше ми писали, що у Києві виявили яйця по 280 гривень.
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