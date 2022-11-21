Чим замінити яйця у випічці: 10 доступних продуктів

Які продукти замінюють яйця у випічці (Фото: freepik.com)

Ціни на яйця в Україні стали рекордно високими. Багато хто замислюється, чим замінити цей продукт, щоб продовжувати готувати улюблену випічку і радувати близьких.

Про альтернативні продукти - читайте у матеріалі Styler нижче.