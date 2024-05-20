Чим обробити полуницю під час цвітіння, щоб отримати великі та солодкі ягоди

Обробка полуниці під час цвітіння може бути корисною для захисту рослин від шкідників та хвороб. Однак важливо використовувати безпечні та ефективні методи, особливо якщо ви прагнете до органічного або природного вирощування.

Чим обробити рослину, поки вона цвіте, щоб отримати гарний врожай, читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Чим обробляти полуницю

Бордоска суміш

Це старий перевірений метод, який використовує суміш вапна та сірки. Вона може допомогти в боротьбі з грибковими хворобами та деякими шкідниками

Натуральні розчини

Ви можете використовувати різні натуральні розчини на основі рослин, такі як часник, перець чи перегін, щоб відлякувати шкідників.

полуницю доцільно висаджувати поруч із часником, від добре захищає її від комах;

протягом наступного дня після обробки такою підживкою можна обробити листя розчином з 1 чайної ложки меду на 1 літр води.

Мульчування

Покривання грунту навкруги рослин мульчою може допомогти запобігти поширенню хвороб та зберегти вологу, що сприяє здоровому росту рослин.

Перед застосуванням будь-яких засобів обробки важливо перевірити їх безпечність для рослин, людей та навколишнього середовища. Також слід дотримуватися інструкцій з використання та дозування, щоб уникнути негативного впливу на врожай або навколишнє середовище.