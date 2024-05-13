Як правильно поливати помідори на городі, щоб вони дали потужний врожай

Полив помідорів - це дуже важлива складова догляду за рослинами, яка впливає на їх урожайність.

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Як правильно поливати томати на городі - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Як правильно поливати томати на городі

Регулярність

Помідори потребують регулярного поливу, особливо під час сухого періоду або в період активного росту та плодоношення.

Глибина

Важливо поливати помідори на достатню глибину, щоб волога досягала коренів рослин. Зазвичай це означає, що потрібно поливати не тільки поверхню грунту, а й забезпечувати вологу на глибину до 15-20 см.

Уникайте переорошування

Переорошений грунт може швидко втратити вологу. Спробуйте утримувати ґрунт рихлим, але не переорошеним.

Уникайте намокання листя

При поливі намагайтеся уникати потрапляння води на листя помідорів, особливо ввечері. Це може сприяти розвитку грибкових захворювань.

Поливайте зранку

Найкращий час для поливу - ранок. Волога буде вбиратися рослинами швидше, а це допоможе уникнути розвитку грибкових захворювань і перегнивання.

Використовуйте мульчу

Накривання грунту мульчею допоможе утримувати вологу, запобігаючи її випаровуванню. Це також допоможе уникнути бур'янів і зберегти тепло.

Спостерігайте за томатами

Помідори самі показують, коли їм не вистачає води. Якщо листя стає звисаючим, це може свідчити про недостатній полив. Але уникайте надмірного поливу, щоб не згнили корені!

Пам'ятайте, що потреби у воді можуть варіюватися залежно від типу грунту, кліматичних умов та стадії росту рослин, тому важливо спостерігати за реакцією помідорів на полив і відрегулювати його відповідно.