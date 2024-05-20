Чем обработать клубнику во время цветения, чтобы получить крупные и сладкие ягоды

Обработка клубники во время цветения может быть полезна для защиты растений от вредителей и болезней. Однако важно использовать безопасные и эффективные методы, особенно если вы стремитесь к органическому или природному выращиванию.

В материале использованы данные сайтов, Агросектор, Сад и огород.

Чем обработать растение, пока оно цветет, чтобы получить хороший урожай, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Чем обрабатывать клубнику

Бордоская смесь

Это старый проверенный метод, использующий смесь извести и серы. Она может помочь в борьбе с грибковыми болезнями и некоторыми вредителями.

Натуральные растворы

Вы можете использовать различные натуральные растворы на основе растений, таких как чеснок, перец или перегон, чтобы отпугнуть вредителей.

клубнику целесообразно высаживать рядом с чесноком, он хорошо защищает ее от насекомых;

в течение следующего дня после обработки такой подкормкой можно обработать листья раствором из 1 чайной ложки меда на 1 литр воды.

Мульчирование

Покрытие почвы вокруг растений мульчей может помочь предотвратить распространение болезней и сохранить влагу, что способствует здоровому росту растений.

Перед использованием любых средств обработки важно проверить их безопасность для растений, людей и окружающей среды. Также следует соблюдать инструкции по использованию и дозировке, чтобы избежать негативного воздействия на урожай или окружающую среду.