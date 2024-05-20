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Чем обработать клубнику во время цветения, чтобы получить крупные и сладкие ягоды

Понедельник 20 мая 2024 10:19
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Чем обработать клубнику во время цветения, чтобы получить крупные и сладкие ягоды Фото: Чем обработать клубнику, пока она цветет (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Обработка клубники во время цветения может быть полезна для защиты растений от вредителей и болезней. Однако важно использовать безопасные и эффективные методы, особенно если вы стремитесь к органическому или природному выращиванию.

Чем обработать растение, пока оно цветет, чтобы получить хороший урожай, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

В материале использованы данные сайтов, Агросектор, Сад и огород.

Чем обрабатывать клубнику

Бордоская смесь

Это старый проверенный метод, использующий смесь извести и серы. Она может помочь в борьбе с грибковыми болезнями и некоторыми вредителями.

Натуральные растворы

Вы можете использовать различные натуральные растворы на основе растений, таких как чеснок, перец или перегон, чтобы отпугнуть вредителей.

  • клубнику целесообразно высаживать рядом с чесноком, он хорошо защищает ее от насекомых;
  • в течение следующего дня после обработки такой подкормкой можно обработать листья раствором из 1 чайной ложки меда на 1 литр воды.

Мульчирование

Покрытие почвы вокруг растений мульчей может помочь предотвратить распространение болезней и сохранить влагу, что способствует здоровому росту растений.

Перед использованием любых средств обработки важно проверить их безопасность для растений, людей и окружающей среды. Также следует соблюдать инструкции по использованию и дозировке, чтобы избежать негативного воздействия на урожай или окружающую среду.

Читайте также, почему клубника цветет, но потом нет ягод.

Также мы рассказывали, как правильно поливать помидоры в огороде, чтобы они дали мощный урожай.

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