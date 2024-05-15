Чому полуниця цвіте, але потім немає ягід: названо причини

Полуниця на городі вже починає цвісти в середині травня. Залежно від сорту, деякі ягоди можуть з’явитися вже через місяць, деякі аж на початку липня. Але бувають випадки, коли ягід все немає і немає.

Чому так може бути, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання "Фазенда".

Чому полуниця цвіте, а ягід немає

Опилення

Полуниця може не мати ягід через недостатнє опилення. Перенесення пилку з тичинок до пестикулів є необхідною умовою для утворення ягід. Якщо недостатня кількість бджіл або інших запилювачів опилює квіти, то ягіди можуть бути відсутні.

Умови росту

Погодні умови також можуть впливати на формування ягід. Наприклад, сильні дощі або періоди холоду під час цвітіння можуть призвести до випадання пелюсток і перешкодити правильному розвитку ягід.

Шлях розвитку рослини

У деяких сортів полуниці ягоди можуть з'явитися трохи пізніше після цвітіння. Це може бути пов'язано зі специфікою росту та розвитку кожного сорту.

Недостатнє живлення

Недостатнє живлення рослини також може призвести до низького врожаю або відсутності ягід. Якщо рослина не отримує достатньо поживних речовин або води, це може вплинути на розвиток ягід.

Отже, відсутність ягід на квітучій полуниці може бути наслідком різних факторів, таких як недостатнє опилення, несприятливі погодні умови або проблеми з живленням рослини.