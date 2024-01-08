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Чим насправді вечеряють балерини: відповідь вас здивує

Понеділок 08 січня 2024 18:18
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Чим насправді вечеряють балерини: відповідь вас здивує Які продукти їдять балерини (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Деякі люди досі думають, що балерини постійно обмежують себе у їжі та майже нічого не їдять. Втім, солістка балету Львівського оперного театру Вікторія Зварич вирішила розвіяти цей міф та спитала у колег, чим же вони вечеряють, і відповідь вас здивує.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на нове відео з Instagram-сторінки прими-балерини.

Чим вечеряють балерини

За словами артистки, від підписниці вона дізналася про один стереотип. Деякі люди думають, що артистки їдять вату, яку попередньо замочують у каві. Звісно ж, це неправда.

Зварич поспілкувалася з колегами, а ті розповіли, що після виступів та тренувань вони точно не будуть знущатися з себе вечерею у вигляді вати або зеленого салату.

Одна з балерин сказала, що зазвичай, коли вона хоче відновити сили після танців, вона вечеряє шаурмою, відбивними, фаст-фудом та навіть макаронами з кетчупом. Також вона може поїсти смажену картоплю.

"Усе, що вуглеводне, і дає багато енергії. І смачне!" - розповіла жінка.

Чим насправді вечеряють балерини: відповідь вас здивує

Чим вечеряють балерини (скріншот)

Інша артистка здивувала відповіддю навіть колег. Вона заявила, що не знає, чим харчуються її колеги, але вона вечеряє або йогуртом, або замовляє меню "Біг Тейсті" з популярної мережі фаст-фуду.

Чим насправді вечеряють балерини: відповідь вас здивує

Що їдять балерини (скріншот)

Інша артистка розповіла, що може повечеряти "Київським" тортом. Ще одна жінка зізналася, що не має ніяких заборон.

Чим насправді вечеряють балерини: відповідь вас здивує

Балерина зізналася, що вона їсть (скріншот)

"Усім, що знайдуть у холодильнику. Картопелька, курочка, м'ясо запечене, макарони, гречка, рис... А потім чай, до чайку цукерки, вафельки, тістечка", - розповіла балерина.

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