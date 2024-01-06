В Україні визначили слово 2023 року: дискусії вели цілий рік!

В Україні обрали слово року у 2023 році. Воно пов'язане з повномасштабною війною, проте експерти до останнього сумнівалися стосовно нього.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сучасний словник української мови " Мислово ".

Слово року 2023

Словник сучасної української мови та сленгу обрав слово "мобілізація" як найбільш визначальне у 2023 році.

"Термін перебував у центрі суспільної дискусії протягом усього року з піковим інтересом у грудні, коли уряд вніс до парламенту контроверсійний законопроєкт про мобілізацію", - йдеться в повідомленні на сайті.

Мобілізація потіснила іншого кандидата - "контрнаступ", хоча він отримав більше медійної підтримки.

Серед інших претендентів на звання слова року були:

ухилянт - чоловік, який ухиляється від мобілізації. Ухилянтами також називають політичне керівництво країни, яке відмовляється брати на себе відповідальність за складні рішення та переводить стрілки на військових.

- чоловік, який ухиляється від мобілізації. Ухилянтами також називають політичне керівництво країни, яке відмовляється брати на себе відповідальність за складні рішення та переводить стрілки на військових. яйця по 17 гривень - як символ корупції у Міністерстві оборони України

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Єдиним словом не з українського контексту у цьому списку стало ШІ (штучний інтелект).

Нагадаємо, що в минулі роки "переможцями" ставали: