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В Україні визначили слово 2023 року: дискусії вели цілий рік!

Україна, Субота 06 січня 2024 12:10
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В Україні визначили слово 2023 року: дискусії вели цілий рік! Слово року 2023 в Україні (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

В Україні обрали слово року у 2023 році. Воно пов'язане з повномасштабною війною, проте експерти до останнього сумнівалися стосовно нього.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сучасний словник української мови "Мислово".

Слово року 2023

Словник сучасної української мови та сленгу обрав слово "мобілізація" як найбільш визначальне у 2023 році.

"Термін перебував у центрі суспільної дискусії протягом усього року з піковим інтересом у грудні, коли уряд вніс до парламенту контроверсійний законопроєкт про мобілізацію", - йдеться в повідомленні на сайті.

Мобілізація потіснила іншого кандидата - "контрнаступ", хоча він отримав більше медійної підтримки.

Серед інших претендентів на звання слова року були:

  • ухилянт - чоловік, який ухиляється від мобілізації. Ухилянтами також називають політичне керівництво країни, яке відмовляється брати на себе відповідальність за складні рішення та переводить стрілки на військових.
  • яйця по 17 гривень - як символ корупції у Міністерстві оборони України
  • блокада/деблокада - у зв'язку з блокадою Росією українських морських портів та їх частковою деблокадою методом винищення Чорноморського флоту РФ; а також недружніми діями польських перевізників та фермерів, які також блокують кордон.
  • літо в Криму - теза начальника ГУР Кирила Буданова як символ завищених очікувань українського суспільства від контрнаступу
  • позиційна війна - термін набув популярності після публікації статті головнокомандувача Залужного про перехід війни на новий етап
  • конфлікт - несправджені очікування від контрнаступу призвели до значної турбулентності в українському суспільстві та серії конфліктів
  • дрон - різке збільшення використання дронів, зокрема FPV та морських дронів мало суттєвий вплив на перебіг бойових дій в цьому році

Єдиним словом не з українського контексту у цьому списку стало ШІ (штучний інтелект).

Нагадаємо, що в минулі роки "переможцями" ставали:

  • 2022 - "русский военный корабль, иди на х*й"
  • 2021 - вакцина
  • 2020 - коронавірус
  • 2019 - диджиталізація
  • 2018 - томос
  • 2017 - безвіз
  • 2016 - корупція
  • 2015 - блокада
  • 2014 - кіборги
  • 2013 - євромайдан

Раніше ми розповідали, які давні українські слова варто відродити в нашій мові.

Читайте також, які емодзі були найпопулярнішими в листуваннях у 2023 році.

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