В Україні визначили слово 2023 року: дискусії вели цілий рік!
В Україні обрали слово року у 2023 році. Воно пов'язане з повномасштабною війною, проте експерти до останнього сумнівалися стосовно нього.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сучасний словник української мови "Мислово".
Слово року 2023
Словник сучасної української мови та сленгу обрав слово "мобілізація" як найбільш визначальне у 2023 році.
"Термін перебував у центрі суспільної дискусії протягом усього року з піковим інтересом у грудні, коли уряд вніс до парламенту контроверсійний законопроєкт про мобілізацію", - йдеться в повідомленні на сайті.
Мобілізація потіснила іншого кандидата - "контрнаступ", хоча він отримав більше медійної підтримки.
Серед інших претендентів на звання слова року були:
- ухилянт - чоловік, який ухиляється від мобілізації. Ухилянтами також називають політичне керівництво країни, яке відмовляється брати на себе відповідальність за складні рішення та переводить стрілки на військових.
- яйця по 17 гривень - як символ корупції у Міністерстві оборони України
- блокада/деблокада - у зв'язку з блокадою Росією українських морських портів та їх частковою деблокадою методом винищення Чорноморського флоту РФ; а також недружніми діями польських перевізників та фермерів, які також блокують кордон.
- літо в Криму - теза начальника ГУР Кирила Буданова як символ завищених очікувань українського суспільства від контрнаступу
- позиційна війна - термін набув популярності після публікації статті головнокомандувача Залужного про перехід війни на новий етап
- конфлікт - несправджені очікування від контрнаступу призвели до значної турбулентності в українському суспільстві та серії конфліктів
- дрон - різке збільшення використання дронів, зокрема FPV та морських дронів мало суттєвий вплив на перебіг бойових дій в цьому році
Єдиним словом не з українського контексту у цьому списку стало ШІ (штучний інтелект).
Нагадаємо, що в минулі роки "переможцями" ставали:
- 2022 - "русский военный корабль, иди на х*й"
- 2021 - вакцина
- 2020 - коронавірус
- 2019 - диджиталізація
- 2018 - томос
- 2017 - безвіз
- 2016 - корупція
- 2015 - блокада
- 2014 - кіборги
- 2013 - євромайдан
Раніше ми розповідали, які давні українські слова варто відродити в нашій мові.
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