Журналіст встановив рекорд на Водохреще, провівши у крижаній ополонці неймовірну кількість часу

Журналіст із Кривого Рогу Олег Пономарьов встановив рекорд на Водохреще 2024 року. Чоловік пробув у холодній воді понад 30 хвилин, при цьому декламуючи вірші.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: допис керівниці Національного реєстру рекордів Лани Вєтрової у Facebook, коментарі Олега Пономарьова для регіональних видань "Високий Замок" і "kryvbass.city".

Як проходило встановлення рекорду

Претендент на рекорд Олег Пономарьов на запрошення Національного Реєстру Рекордів прибув до Києва.

Редактор видання "Кривий Ріг на долонях" провів у воді з температурою лише 1,5 градуса за Цельсієм 30 хвилин 33 секунди.

Пірнання в ополонку на Водохреще - це давня традиція для Олега. За звичаєм, він спочатку занурюється в ополонку у Дніпрі, а далі залишається у воді орієнтовно на пів години.

Для встановлення рекорду Олег паралельно читав власні вірші та класиків української поезії.

Свій рекорд Олег Пономарьов присвятив пам'яті Заслуженого тренера України, засновника бійцівського клубу "Барс" Володимиру Коржаку, з яким товаришував багато років.

Що відомо про Олега Пономарьова

56-річний чоловік займається моржуванням уже 15 років. До цього він долучив і всю свою родину - дружину та п'ятеро дітей.

Олег Пономарьов з дітьми та дружиною в ополонці (фото: krivbass.city)

Саме засновник бійцівського клубу "Барс" Володимир Коржак, якому Олег присвятив свій рекорд, познайомив його з ополонкою.

"Потім я почав купатися протягом усієї зими у крижаній воді. Крижана вода мене загартовує, додає сил. Ба більше, уся моя родина також купається у крижаній воді - дружина і п'ятеро дітей. Та й не лише моя сім'я. Протягом зими купається у холодній воді доволі великий колектив однодумців", - розповів Олег журналістам.

Виявилося, що такий рекорд Олег планував встановити давно, але повномасштабна війна стала цьому на заваді.

"Два роки тому я навіть записав відео для встановлення рекорду. Сидів у воді 40 хвилин, а перед цим довго тренувався. Власне мій рекорд і полягає у тому, що я не просто сиджу у цій воді, а читаю власні вірші. Але почалася війна, вона й завадила реєстрації рекорду ще тоді", - каже Пономарьов.

Проте тепер він нарешті щасливий власник відзнаки за встановлення рекорду.