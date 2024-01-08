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Чем на самом деле ужинают балерины: ответ вас удивит

Понедельник 08 января 2024 18:18
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Чем на самом деле ужинают балерины: ответ вас удивит Какие продукты едят балерины (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Некоторые люди до сих пор думают, что балерины постоянно ограничивают себя в еде и почти ничего не едят. Впрочем, солистка балета Львовского оперного театра Виктория Зварич решила развеять этот миф и спросила у коллег, чем они ужинают, и ответ вас удивит.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новое видео с Instagram-страницы примы-балерины.

Чем ужинают балерины

По словам артистки, от подписчицы она узнала об одном стереотипе. Некоторые люди думают, что артистки едят вату, которую предварительно замачивают в кофе. Конечно, это неправда.

Зварич пообщалась с коллегами, а те рассказали, что после выступлений и тренировок они точно не будут издеваться над собой ужином в виде ваты или зеленого салата.

Одна из балерин сказала, что обычно, когда она хочет восстановить силы после выступлений и тренировок, она ужинает шаурмой, отбивными, фаст-фудом и даже макаронами с кетчупом. Также она может поесть жареный картофель.

"Все, что углеводное, и дает много энергии. И вкусное!" - рассказала женщина.

Чем на самом деле ужинают балерины: ответ вас удивит

Чем ужинают балерины (скриншот)

Другая артистка удивила ответом даже коллег. Она заявила, что не знает, чем питаются ее коллеги, но она ужинает либо йогуртом, либо заказывает меню "Биг Тейсти" из популярной сети фаст-фуда.

Чем на самом деле ужинают балерины: ответ вас удивит

Что едят балерины (скриншот)

Другая артистка рассказала, что может поужинать "Киевским" тортом. Еще одна женщина призналась, что у нее вообще нет никаких запретов.

Чем на самом деле ужинают балерины: ответ вас удивит

Балерина призналась, что она ест (скриншот)

"Всем, что найдут в холодильнике. Картошечка, курочка, мясо запеченное, макароны, гречка, рис... А потом чай, к чайку конфеты, вафельки, пирожные", - рассказала балерина.

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