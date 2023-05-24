Чим корисна полуниця: 7 переваг ягоди, про які ви навіть не здогадувались

Полуниця не лише смачна, вона ще й дуже корисна для здоров'я. Експерти виділили 7 властивостей ягоди, які позитивно впливають на організм і навіть здатні захистити від деяких хвороб.

Про це пише Міжнародна школа фітнесу і дієтології в Instagram .

Антиоксиданти

Полуниця є багатим джерелом антиоксидантів, які допомагають захищати організм від пошкодження вільними радикалами та запобігають розвитку різних захворювань, таких як рак, цукровий діабет і хвороби серця.

Вітамін С

Полуниця багата на вітамін С, який зміцнює імунну систему, покращує здоров'я шкіри та слизових оболонок. А також допомагає у боротьбі з інфекційними захворюваннями.

Фолієва кислота

У цих ягодах міститься фолієва кислота, яка необхідна для правильного розвитку плода під час вагітності. Також вона може допомогти запобігати розвитку різноманітним дефектам у немовляти.

Калій

Полуниця є гарним джерелом калію, що допомагає регулювати рівень рідини в організмі, покращує здоров'я серця та знижує ризик розвитку високого кров'яного тиску.

Волокна

Ягоди містять багато розчинних і нерозчинних волокон, які допомагають покращити травлення, знижують рівень холестерину у крові і допомагають контролювати рівень цукру.

Поліпшення пам'яті і когнітивних функцій

Деякі дослідження показали, що вживання полуниці може допомогти покращити пам'ять і когнітивні функції, особливо у людей похилого віку.

Знижує запалення

Полуниця містить речовини, які мають антифламаторні властивості, що допомагає знизити запалення в організмі і зменшити ризик розвитку різних захворювань, таких як артрит і хвороба Альцгеймера.