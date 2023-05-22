Ось ці 5 критерів допоможуть вам вибрати смачну полуницю "без хімії" і нітратів

На ринку уже продають першу полуниці. Ця запашна ягода є улюбленою у багатьох українців. Втім не поспішайте її куштувати і годувати нею дітей. Часто перші урожаї можуть містити багато хімії.

Про те, як вибрати смачну полуницю і "без хімії", розповідаємо у матеріалі нижче.

На що зважати при виборі полуниці

Колір - стигла та смачна полуниця має мати яскраво-червоне забарвлення. Такі ягоди містять найбільше вітамінів. При цьому варто уникати неприродного воскового блиску - такий зазвичай мають ягоди, що вирощені на штучних добривах.

Запах - натуральні ягоди мають стійкий і приємний запах. А от якщо полуниця не пахне або її запах дуже слабкий, то скоріш за все, вона ще не дозріла, або вирощена на хімії.

Плодоніжка - якщо у ягоди вона зелена і свіженька, то значить й полуниця також щойно з грядки. Але якщо на ній є біла смужка - полуницю обробляли пестицидами. Також зверніть увагу на те, чи є відстань між ягодою і листочками. Якщо вона є - полуниця солодка, а якщо листочки щільно прилягають - значить ягода з кислинкою.

Насіння на ягодах - якщо воно випукле, швидше за все, полуниця ще не зовсім дозріла. А от якщо дещо заглиблене, то ягоди уже стиглі.

Текстура - вибирайте пружні, не подавлені ягоди. Вони не мають бути твердими. Оскільки полуниці найкраще купувати на ринку, то попросіть у продавця відразу скуштувати товар.

Як перевірити вміст нітратів

Якщо боїтеся, що ягоди можуть містити нітрати, то можна це легко перевірити за допомогою експрес-тестів. Їх зараз дуже просто купити і вони доступні у ціні. Вартість залежить від виробника і кількості смужок для тесту. За 100 грн можна купити упаковку, але є й дорожчі варіанти.

Достатньо прикласти тест-смужку до розрізаної або розчавленої полуниці й потримати 1 хв. Після цього треба звірити колір смужки зі зразками забарвлення контрольної шкали. Так дізнаєтесь про рівень нітратів у полуниці.

Також можна скористатися спеціальними приладами - нітратомірами. Але для домашнього користування вони доволі дорогі.