Ось як насправді полуниця впливає на здоров'я: 11 несподіваних ефектів

Розпочинається сезон полуниці, а отже варто знати усі нюанси, як вона може вплинути на організм та кому нею не варто зловживати. Або ж навпаки - кому ця ягода може покращити стан здоров'я.

Про 11 несподіваних ефектів від споживання полуниці на організм, пише Eat This, Not That .

Підтримує імунітет

Вітамін С впливає на імунітет різними способами. Діючи як антиоксидант, він підтримує клітини імунної системи, захищаючи їх від пошкоджень, які можуть виникнути під час імунної відповіді. Також він позитивно впливає на імунітет, стимулюючи вироблення білих кров’яних тілець.

Одна чашка цілої полуниці містить 85 мг вітаміну С, що становить понад 100% рекомендованої добової норми для жінок і приблизно 94% - для чоловіків

Зменшує запалення

Запалення є нормальною реакцією на інфекцію, а також на травму. Але воно стає проблематичним, коли переходить у хронічну форму.

Полуниця є багатим джерелом поліфенолів, які можуть захищати клітини від запального пошкодження. Кілька досліджень показали, що споживання полуниці зменшує маркери запалення, такі як високочутливий С-реактивний білок.

Зменшує біль при остеоартриті

Остеоартрит - це поширений тип артриту, який зазвичай спричинений запаленням і викликає у людей біль у суглобах і руйнування хряща.

Вчені провели дослідження - 17 учасників були випадковим чином поміщені в групу плацебо або групу, яка споживала 50 г ліофілізованої полуниці на день протягом 12 тижнів. Ті, хто регулярно їв полуницю - менше потерпали від болю.

Може допомогти захиститись від раку

Полуниця сповнена багатьох видів поліфенолів. Одним із них є елагова кислота, яка діє як антиоксидант. Дослідження показали, що вона запобігає та уповільнює хронічні захворювання.

Елагова кислота має профілактичний і терапевтичний вплив на рак через свою антиоксидантну здатність. Полуниця не вилікує рак, але вона може бути частиною дієти, наповненої протираковими властивостями.

Полуниця може бути корисною для профілактики раку (фото: freepik)

Покращує рівень хорошого холестерину

Хороший холестерин поглинає надлишок "поганого" холестерину в крові та переносить його в печінку для подальшого виведення з організму. Він також допомагає знизити ризик серцевих хвороб та інсульту.

Дослідження 2008 року, опубліковане в Journal of Clinical Nutrition, показало, що коли учасники споживали помірну кількість ягід (вони вивчали змішані ягоди), вони мали значне підвищення рівня хорошого холестерину.

Допомагає у лікуванні метаболічного синдрому

Метаболічний синдром - це сукупність станів (високий рівень цукру в крові, артеріальний тиск, тригліцериди в крові, низький рівень хорошого холестерину і збільшення талії), які підвищують ризик розвитку діабету 2 типу та серцевих захворювань.

Полуниця може допомогти запобігти та лікувати метаболічний синдром завдяки своїм поживним речовинам. Невелике дослідження показало, що люди, які приймали полуничний напій, що містить еквівалент трьох чашок полуниці, мали нижчий рівень "поганого" холестерину. А це основа при боротьбі із метаболічним синдромом.

Підтримує загальне здоров'я мозку

Нові дослідження виявляють, що однією з причин зниження когнітивних здібностей і розвитку деменції Альцгеймера є недостатнє споживання продуктів, багатих антиоксидантами та поліфенолами. Полуниця є хорошим джерелом цих речовин і може запобігти окислювальному стресу та запаленню.

Одне дослідження показало, що більше споживання полуниці було пов’язане зі зниженим ризиком деменції Альцгеймера, ймовірно, завдяки вітаміну С і поліфенолам, які містяться в цій ягоді.

Полуниця збільшує рівень хорошого холестерину (фото: freepik)

Допомагає травленню

Вживання різноманітних рослин має вирішальне значення для хорошого травлення і здоров’я кишечника, оскільки вони містять клітковину. Одна чашка нарізаної полуниці містить приблизно 3,5 г цієї речовини.

У цій ягоді є нерозчинна клітковина, саме вона допомагає підтримувати правильне травлення.

Сприяє виробленню колагену

Колаген є найпоширенішим білком в організмі, і він є основним будівельним матеріалом для шкіри, м’язів, кісток, сухожиль і сполучних тканин. Він підтримує здоров’я волосся, шкіри, нігтів і навіть суглобів.

Один із способів підтримати природну здатність організму виробляти колаген - споживати вітамін С, якого є багато у полуниці.

Допомагає при депресії

Полуниця може допомогти полегшити симптоми депресії. Ця ягода є гарним джерелом фолієвої кислоти: одна чашка нарізаної полуниці містить 39,8 мкг цієї речовини.

Кілька невеликих досліджень показали, що люди з депресією мали нижчий рівень фолієвої кислоти порівняно з людьми без депресії. Споживання більшої кількості цієї кислоти корисне при лікуванні депресії.

Захищає від хвороб серця

Полуниця допомагає знизити рівень поганого холестерину і збільшити кількість хорошого. Це один із способів захисту від хвороб серця. Полуниця також може позитивно впливати на функцію ендотелію (клітин, які вистилають кровоносні судини), але в цій області необхідні додаткові дослідження.