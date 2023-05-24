Чем полезна клубника: 7 преимуществ ягоды, о которых вы даже не догадывались

Клубника не только вкусная, она еще и очень полезна для здоровья. Эксперты выделили 7 свойств ягоды, которые положительно влияют на организм и даже способны защитить от некоторых болезней.

Об этом пишет Международная школа фитнеса и диетологии в Instagram .

Антиоксиданты

Клубника является богатым источником антиоксидантов, которые помогают защищать организм от повреждения свободными радикалами и предотвращают развитие различных заболеваний, таких как рак, сахарный диабет и болезни сердца.

Витамин С

Клубника богата витамином С, который укрепляет иммунную систему, улучшает здоровье кожи и слизистых. А также помогает в борьбе с инфекционными заболеваниями.

Фолиевая кислота

В этих ягодах содержится фолиевая кислота, которая необходима для правильного развития плода во время беременности. Также она может помочь предотвращать развитие различных дефектов у младенца.

Калий

Клубника является хорошим источником калия, который помогает регулировать уровень жидкости в организме, улучшает здоровье сердца и снижает риск высокого кровяного давления.

Волокна

Ягоды содержат много растворимых и нерастворимых волокон, помогающих улучшить пищеварение, снижают уровень холестерина в крови и помогают контролировать уровень сахара.

Улучшение памяти и когнитивных функций

Некоторые исследования показали, что употребление клубники может помочь улучшить память и когнитивные функции, особенно у пожилых людей.

Снижает воспаление

Клубника содержит вещества, которые обладают антифламаторными свойствами, что помогают снизить воспаление в организме и уменьшить риск развития различных заболеваний, таких как артрит и болезнь Альцгеймера.