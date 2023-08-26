Чи можуть змусити пройти ВЛК, якщо є відстрочка від мобілізації: пояснення юриста

В Україні трапляються випадки, коли чоловіків змушують проходити військово-лікарську комісію навіть при наявності документа про відстрочку від мобілізації.
Чи законно це робити, розповіла адвокат Марія Левченко в Telegram.
"Кожен військовозобов'язаний має проходити ВЛК мінімум раз на 5 років - так говорить наказ номер 402 Міноборони. Зараз, коли людина приходить за повісткою, або просто приходить до військкомату за умови, що вона давно не була на перевірці і треба перевірити стан здоров'я, тоді можуть направити на ВЛК", - каже адвокат.
При цьому вона зазначає, що саму відстрочку надає не військкомат, якщо йдеться про випадки, коли людина є доглядальником за неповносправною людиною, чи студентом.
"Тому такого проходження ВЛК боятися не треба. Однак документи про відстрочку від мобілізації у такому випадку треба зареєструвати до проходження комісії", - радить Левченко.
Підставою для оскарження висновків ВЛК можуть бути наступні обставини:
У таких випадках військовозобов'язані чоловіки можуть звернутись до юриста, аби у судовому порядку оскаржити рішення ВЛК. Або вимагати його перегляду в обласних військово-лікарських комісіях.
Раніше ми писали про те, що прикордонникам відкриють доступ до бази призовників.
Читайте також про те, за яких умов студенти можуть втратити право на відстрочку.