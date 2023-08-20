Прикордонникам відкриють реєстр призовників: що означають ці зміни

Про це пише Укрінформ із посиланням на заяву речника ДПСУ Андрія Демченка, яку він зробив ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

Навіщо вводять ці зміни

Ці зміни запроваджують, щоб спрости та прискорити процедуру перевірки документів у призовників під час перетину кордону.

"Як тільки все це буде протестовано і напрацьовано, фактично надалі наші інспектори зможуть буквально в режимі онлайн перевірити ту чи іншу особи, чи дійсно їй військкоматом до прикладу видавався той чи інший документ, який дає право на перетин державного кордону", - пояснив Демченко.

Також він зазначив, що співпраця ДПСУ та Міноборони дозволить більш ефективно протидіяти спробам використання підробних документів.

Нагадаємо, що повнолітні чоловіки, які не зняті з військового обліку не можуть вільно перетинати кордон під час діє воєнного стану.

Яке покарання за незаконний виїзд з країни

Для військовозобов'язаних громадян, які намагатимуться незаконно перетнути кордон, передбачені наступні види покарання:

штраф у розмірі від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 3 400 до 8 500 грн)

адміністративний арешт строком до 15 діб

Також громадяни отримають покарання, якщо спробують перетнути кордон поза межами пункту пропусків або з підробленими документами.

У разі повторного правопорушення передбачений штраф у розмірі від 500 до 800 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 8 500 до 13 600 грн).

Відповідальність за незаконний виїзд за кордон передбачена у статті 204 -1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.