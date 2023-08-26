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Могут ли заставить пройти ВВК, если есть отсрочка от мобилизации: объяснение юриста

Могут ли заставить пройти ВВК, если есть отсрочка (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Василина Копытко

В Украине бывают случаи, когда мужчин заставляют проходить военно-врачебную комиссию даже при наличии документа об отсрочке от мобилизации.

Законно ли это делать, рассказала адвокат Мария Левченко в Telegram.

Могут ли заставить проходить ВВК, если есть отсрочка

"Каждый военнообязанный должен проходить ВВК минимум раз в 5 лет - так говорит приказ номер 402 Минобороны. Сейчас, когда человек приходит за повесткой, или просто приходит в военкомат при условии, что он давно не был на проверке и надо проверить состояние здоровья, тогда могут направить на ВВК", - говорит адвокат.

При этом она отмечает, что саму отсрочку предоставляет не военкомат, если речь идет о случаях, когда человек является опекуном человека с инвалидностью или студентом.

"Поэтому такого прохождения ВВК бояться не надо. Однако документы об отсрочке от мобилизации в таком случае нужно зарегистрировать до прохождения комиссии", - советует Левченко.

 

Какие основания для обжалования выводов ВВК

Основанием для обжалования выводов ВВК могут быть следующие обстоятельства:

  • если врач установил не ту специализацию наличия или отсутствия заболевания
  • при вынесении решения не была учтена взаимозависимость двух и больше болезней
  • врач неправильно выбрал степень нарушения функции организма вследствие болезни в соответствии с таблицей расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе
  • в процессе определения ограниченной годности лица ВВК не индивидуализировала такую пригодность в соответствии с возможностью или невозможностью исполнять обязанности военнослужащего

В таких случаях военнообязанные мужчины могут обратиться к юристу, чтобы в судебном порядке обжаловать решение ВВК. Или потребовать его пересмотра в областных военно-врачебных комиссиях.

Ранее мы писали, что пограничникам откроют доступ к базе призывников.

Читайте также о том, при каких условиях студенты могут потерять право на отсрочку.

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відстрочкаМобилизация в Украине