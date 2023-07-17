Мобілізація в Україні: протягом якого часу можна оскаржити висновки ВЛК і як це зробити

Висновки військово-лікарської комісії можна оскаржити двома шляхами - через вищестоячу ВЛК або через суд. Для цього мають бути вагомі підстави, які передбачені у Положеннях про військово-лікарську експертизу у ЗСУ.

Які терміни оскарження висновків ВЛК

"Ви можете оскаржити рішення у вищестоячій або центральній військово-лікарській комісії або звернутися до суду. Строк звернення до суду - це пів року з дати винесення такого висновку. Але якщо ви не відразу пішли до суду, а спершу оскаржили попередні висновки у вищестоячій ВЛК і її висновок вас не задовільнив, то у вас є 3 місяці на звернення до суду з дати винесення рішення вищестоячої ВЛК", - пояснюють юристи.

Вони наголошують, що дія того висновку на час розгляду справи у суді може бути зупинена. А от якщо ви скаржитесь до вищестоячої ВЛК, то висновок продовжує діяти.

"Тож у суд звертатися все-таки вигідніше", - зазначають експерти.

Які ж є підстави для оскарження висновків ВЛК

Підставою для оскарження висновків ВЛК можуть бути наступні обставини:

лікар встановив не ту спеціалізацію наявності або відсутності захворювання

при винесенні рішення не була врахована взаємозалежність двох і більше хвороб

лікар неправильно вибрав ступінь порушення функції організму внаслідок хвороби відповідно до таблиці Розкладу хвороб, станів і фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби

у процесі визначення обмеженої придатності особи ВЛК не індивідуалізувала таку придатність відповідно до можливості або неможливості виконувати обов'язки військовослужбовця

Також підставою для оскарження можуть бути й інші обставини. Зокрема, формальне проходження ВЛК, лише "на папері" чи без реального обстеження.

За допомогою військового адвоката або військового юриста можна оскаржити рішення ВЛК.

Як оскаржити висновок ВЛК

Переглянути рішення ВЛК можна наступним чином: