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Студенти можуть втратити право на відстрочку від мобілізації. Юрист назвала умову

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Неділя 20 серпня 2023 09:02
Студенти можуть втратити право на відстрочку від мобілізації. Юрист назвала умову За яких умов студент може втратити право на відстрочку від мобілізації (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

В Україні студентам надається відстрочка від мобілізації на час навчання. Втім, це право здобувачі освіти за певних умов можуть втратити.

Про це розповіла адвокат Марія Левченко в Telegram.

Коли студент втрачає право на відстрочку від мобілізації

"Студент втрачає своє право на відстрочку від мобілізації за умови, якщо він самостійно пише заяву про те, що він хоче стати добровольцем і пише заяву до ТЦК та СП. Або якщо напряму звертається до військової частини і йому підписують цей рапорт", - пояснює експерт.

При цьому вона зазначає, що одразу без додаткової заяви самого студента ТЦК та СП або військова частина направляє у ВНЗ повідомлення про те, що студент зарахований на військову службу і відповідно такому студенту надається академічна відпустка.

"Також є процедура, коли сам студент повідомляє навчальний заклад, що він пішов по мобілізації і служить", - додала Левченко.

Що треба знати студентам про мобілізацію

Згідно з законом, здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації.

Однак це правило не стосується студентів-заочників. Також зазначимо, що повнолітні студенти іноземних ВНЗ, які приїдуть в Україну, потім не зможуть перетнути кордон, якщо вони є військовозобов'язаними.

Важливим моментом є й те, що право на відстрочку втрачається після закінчення бакалаврату, аж поки людину офіційно не зарахують на навчання на магістратуру (якщо вона подала документи). Таке ж правило діє і при вступі на аспірантуру.

Також студент втрачає право на відстрочку від мобілізації, якщо його відраховують з ВНЗ.

Раніше ми розповідали про те, куди звертатись, якщо виникли проблеми під час проходження ВЛК.

Читайте також пояснення юриста, хто має право на відстрочку від мобілізації.

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