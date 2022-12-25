Чи можна їсти старий мед без шкоди для здоров'я: точна відповідь

Торішній чи навіть більш давній мед змінює свою консистенцію, колір і на ньому утворюється біла пінка. Та чи безпечно вживати такий продукт, чи краще знайти йому інше застосування.

Чи варто їсти старий мед?

За словами пасічника Уенді Град, з часом мед потемніє та/або кристалізується, але його все ще можна їсти.

А щоб продукт надовше зберігав не тільки свої смакові властивості, але й колір, треба правильно його зберігати.

Правила зберігання продукту

Металеві або пластикові контейнери можуть окислити мед, а тепло може змінити його смак. Тому для досягнення найкращих результатів зберігайте його подалі від електроніки, що виділяє тепло, на вашій кухні.

Щоб мед довше зберігався, тримайте його в герметичному скляному контейнері, щоб запобігти його бродінню.

"Будьте обережні, використовуйте чистий, сухий посуд, коли черпаєте з банки; забруднення зіпсує мед", - застерігає пасічник.

Мед треба зберігати в скляній тарі (фото: pixabay)

Чому мед не псується

Річ у тім, що низький вміст вологи в меді не дає бактеріям вижити. А без бактерій мед не зіпсується. Крім того, мед досить кислий, щоб завадити розмноженню більшості бактерій і організмів, які псують іншу їжу.

Крім того бджоли додають до меду власні ферменти, і ці ферменти виробляють перекис водню. Той самий антисептик, яким ми лікуємо рани.

"Оскільки мед є природним антимікробним засобом, він використовувався в історії майже для будь-якої хвороби розуму та тіла. У минулому лікарі на полях битв додавали мед в рани солдатів, щоб запобігти розмноженню бактерій. Навіть сьогодні лікарні використовують медичний мед для лікування штамів бактерій, стійких до ліків", - додав експерт.

Якщо сумніваєтеся, зробіть скраб для ніг

Змішайте 3 ст. л. меду, 1 ч. л. морської солі в глибокій ємності.

Нанесіть отриману масу на шкіру стоп, втираючи її круговими рухами. Через 5-7 хвилин ретельно змийте скраб.

Робіть так принаймні раз на тиждень і ваші ніжки будуть не тільки м'якими і ніжними, а ще й матимуть медовий запах.