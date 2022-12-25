Можно ли есть старый мед без вреда для здоровья: точный ответ
Прошлогодний или более давний мед меняет свою консистенцию, цвет и на нем образуется белая пенка. Но безопасно ли употреблять такой продукт или лучше найти ему другое применение.
Об этом пишет Allrecipes.
Стоит ли есть старый мед?
По словам пчеловода Уэнди Град, со временем мед потемнеет и/или кристаллизуется, но его все еще можно есть.
А чтобы продукт дольше сохранял не только свои вкусовые свойства, но и цвет, нужно его правильно хранить.
Правила хранения продукта
Металлические или пластиковые контейнеры могут окислить мед, а тепло может изменить его вкус. Поэтому для достижения наилучших результатов храните его вдали от электроники, выделяющей тепло, на вашей кухне.
Чтобы мед дольше хранился, держите его в герметичном стеклянном контейнере, чтобы предотвратить его брожение.
"Будьте осторожны, используйте чистую, сухую посуду, когда черпаете из банки; загрязнение испортит мед", - предостерегает пчеловод.
Мед нужно хранить в стеклянной таре (фото: pixabay)
Почему мед не портится
Дело в том, что низкое содержание влаги в меде не дает бактериям выжить. А без микробов мед не испортится. Кроме того, мед достаточно кислый, чтобы помешать размножению большинства бактерий и организмов, портящих другую пищу.
Кроме того, пчелы добавляют в мед собственные ферменты, и эти ферменты производят перекись водорода. Тот самый антисептик, которым мы лечим раны.
"Поскольку мед является природным антимикробным средством, он использовался в истории почти для любой болезни ума и тела. В прошлом врачи на полях сражений добавляли мед в раны солдат, чтобы предотвратить размножение бактерий. Даже сегодня больницы используют медицинский мед для лечения штаммов бактерий, устойчивых к лекарству", - добавил эксперт.
Если сомневаетесь, сделайте скраб для ног
Смешайте 3 ст. л. меда, 1 ч. л. морской соли в глубокой емкости.
Нанесите получившуюся массу на кожу стоп, втирая ее круговыми движениями. Через 5-7 минут тщательно смойте скраб.
Поступайте так по крайней мере раз в неделю и ваши ножки будут не только мягкими и нежными, но и будут иметь медовый запах.
Раньше мы писали, что на самом деле значит белая пенка в банке с медом.
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