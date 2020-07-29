Как отличить натуральный мед от подделки: самые надежные способы

Как отличить натуральный мед от подделки (фото: pixabay.com)

Специалисты рассказали, как не ошибиться с покупкой меда и выбрать качественный продукт

Мед является уникальным продуктом, который наши предки начали добывать еще 15 тысяч лет назад. Ученые говорят, что этот продукт жизнедеятельности пчел по химическому составу очень похож на плазму человеческой крови и усваивается нашим организмом на все 100%.

В конце лета украинцы любят запасаться золотистыми баночками с разными вкусами и ароматами. Все зависит от того, с каких растений мед собран. Пожалуй, главным требованием к этому продукту является его абсолютная натуральность.

Но недобросовестные реализаторы именно этот пункт и нарушают, добавляя туда воду, сахарный сироп, крахмал или муку. А чтобы убедить покупателя, что мед настоящий, в банку кладут остатки сот и мертвых пчел. Кроме того, можно купить мед, которому 2-3 года, и его неоднократно перетапливали, убив всю пользу, пишет ТСН.

Проверка меда на натуральность

Визуальный осмотр

Первое, что нужно помнить: летом мед должен быть жидким, а осенью и зимой - кристаллизованным. Исключение составляют акациевый, который полностью не загустевает, а также рапсовый сорт, что густеет очень быстро. Последний получают с весеннего медоноса, и к августу он уже будет в брусках (в жидком виде он едва желтый, а в твердом - почти белого цвета).

Настоящий мед содержи не более 17-20% воды, и равноценен сиропу с 4 стаканами сахара и 1 - жидкости. Чтобы проверить, не разбавили ли мед водой, нужно помнить формулу: 1 кг меда помещается в емкость объемом 0,8 л. А вот в литровой банке - меда почти 1,5 кг.

При покупке мед можно проверить палочкой или ложкой (добросовестный продавец вам это разрешит). Качественный мед будет тянуться ниточкой, а не капать с ложки и моментально топиться в массе.

Натуральный мед в жидком виде должен быть однородным и прозрачным. А подделка может быть мутноватой, с осадком на дне или расслоившиейся (часто на дно кладут манку с патокой, а лишь поверху мед). Пена - тоже плохой признак меда - он или недозрелый, или забродил.

Потрогать, понюхать и попробовать

Хороший мед всегда слегка дерет горло своей терпкостью. Кислинка будет в незрелом продукте или в портящемся.

Разотрите мед пальцами. Правильный мед будет легко впитываться в кожу, а продукт с добавками скатается в скалочки.

Хороший мед имеет сильный специфический аромат. Чаще запах цветочный, пыльцовый. Плохой же пахнет тем меньше, чем больше в него сиропа или других добавок.

Кроме того, чем больше в меде полезных веществ, тем быстрее он затвердеет.

Проверка дома

Специалисты советуют не покупать сразу трехлитровую банку у непроверенного продавца. Возьмите "майонезную" для домашних экспериментов.

Испытать мед можно кусочком хлеба. Окуните его на 10-12 минут в мед. Если он размяк - вы купили подделку, в натуральном меде хлеб наоборот твердеет.

Капнете мед на лист бумаги. Разбавленный продукт образует жидкие пятна или протечет, а хороший продукт будет лежать без изменений.

Если же ткнуть в мед раскаленным кончиком ножа, на металле ничего не останется, тогда как фальсификат оставит слой жженого сахара.

Наберите чайную ложку меда и растворите его в полстакана горячей воды. Плохой продукт не растворится полностью, а если влить в полученную жидкость немножко спирта, она еще и станет мутной. Настоящий мед после манипуляций с водой образует прозрачный раствор (исключение - почти черный падевый мед с хвойных деревьев).

В раствор меда и воды можно капнуть йод - если он посинеет, в продукт добавили крахмал.

А при добавлении уксуса могут пойти пузырьки. Это явные признаки, что в мед попал мел.

Капельку меда можно посыпать щепоткой крахмала. В идеале белый порошок так и останется отдельным слоем, а вот искусственно смешанный мед непременно вступит с ним в какую-то реакцию.

Напоследок отметим, что диетологи не советуют злоупотреблять медом тем, у кого есть метаболические проблемы. Дело в том, что он имеет очень высокий гликемический индекс, из-за чего после употребления меда может резко повыситься сахар в крови.

Также специалисты не советуют мед класть в горячие напитки и еду. При температуре выше 60 градусов продукт не только теряет полезные свойства, но в нем могут формироваться вредные организму соединения.

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