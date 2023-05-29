Чи будуть дешевими ягоди цього сезону: українцям розповіли правду

Ціни на ягоди цього сезону не порадують своєю демократичністю. Річ у тому, що через холодну весну врожай зібрали набагато пізніше, і його не так багато.

Про інші причини подорожчання сезонного продукту розповіли у виданні East Fruit.

Якими будуть ціни на ягоди цього року

Наприклад, сезон суниці садової (полуниці) розпочався пізніше на 2-3 тижні, відповідно, він буде коротшим, а врожай – на 20-30% меншим за обсягом. Це спричинить підвищення вартості ягід.

Зазначається, що критичною може бути ситуація з кісточковими фруктами.

Через холодну та дощову весну врожай абрикосу та персика прогнозовано буде значно нижчим за минулорічний.

Фермери очікують на суттєвий дефіцит цього товару і, як наслідок, перехід на імпорт з Греції, Туреччини, Узбекистану та Азербайджану. Ці країни й раніше займали велику нішу на ринку кісточкових фруктів, проте цього року обсяг імпорту зросте ще більше.

Буде багато кавунів

Експерти прогнозують гарний урожай кавунів цього року.

Через суттєвий дефіцит минулого сезону багато українських фермерів посадили баштанні культури цього року в Одеському регіоні. Завдяки цьому врожай обіцяє бути набагато вищим, ніж у минулому, а ціна значно нижчою.

Імпортуватимуть баштанні з Греції та Туреччини лише доти, доки на прилавках з'явиться український урожай. Це позитивно вплине на вартість фруктів, вони коштуватимуть дешевше. Завдяки ЗСУ частину території Херсонської області деокуповано. Цього року український рітейл розраховує на херсонські кавуни.