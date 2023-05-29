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Будут ли дешевыми ягоды в этом сезоне: украинцам рассказали правду

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Понедельник 29 мая 2023 08:39
Будут ли дешевыми ягоды в этом сезоне: украинцам рассказали правду Фото: Подешевеют ли ягоды в этом сезоне (unsplash.com)
Автор: Людмила Жукова

Цены на ягоды в этом сезоне не порадуют своей демократичностью. Дело в том, что из-за холодной весны урожай собрали намного позже, и его не так много.

О других причинах подорожания сезонного продукта рассказали в издании East Fruit.

Какими будут цены на ягоды в этом году

Например, сезон земляники садовой (клубники) начался позже на 2-3 недели, соответственно, он будет короче, а урожай – на 20-30% меньше по объему. Это приведет к повышению стоимости ягод.

Отмечается, что критической может быть и ситуация с косточковыми фруктами.

Из-за холодной и дождливой весны урожай абрикоса и персика прогнозируемо будет значительно ниже прошлогоднего.

Фермеры ожидают существенный дефицит этого товара и, как следствие, переход на импорт из Греции, Турции, Узбекистана и Азербайджана. Эти страны и раньше занимали большую нишу на рынке косточковых фруктов, однако в текущем году объем импорта вырастет еще больше.

Будет много арбузов

Эксперты прогнозируют хороший урожай арбузов в этом году.

Из-за существенного дефицита в прошлом сезоне многие украинские фермеры посадили бахчевые культуры в этом году в Одесском регионе. Благодаря этому урожай обещает быть намного выше, чем в прошлом, а цена значительно ниже.

Импортировать бахчевые из Греции и Турции будут только до тех пор, пока на прилавках появится украинский урожай. Это положительно повлияет на стоимость фруктов, они будут стоить дешевле. Благодаря ВСУ часть территории Херсонской области деоккупирована. В этом году украинский ритейл рассчитывает на херсонские арбузы

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