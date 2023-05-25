Чи буде дефіцит гречки у 2023 році: з'явився новий прогноз
Гречка – одна з основних сільськогосподарських культур в Україні. Багато хто переживає, чи буде вона в дефіциті знову через війну і чи варто очікувати підвищення ціни на цю крупу.
На це запитання відповіли у Міністерстві аграрної політики та запевнили – причин для занепокоєння немає.
За даними Мінагрополітики, Україна у 2023 році зможе повністю забезпечити себе гречкою.
А це означає, що імпорт крупи взагалі не знадобиться, дефіциту не буде. Очікується, що ціна залишиться стабільною.
Темпи посіву цієї культури поки що відстають від минулорічних. До середини травня в Україні засіяли гречкою 43,26 тисячі га (37%). Минулого року станом на середину травня було засіяно 48 тисяч га.
Внутрішнє споживання круп в Україні становить 110 тисяч тонн щорічно. Тому наші посіви дозволять уникнути дефіциту.
"Тобто для внутрішнього споживання українці повністю будуть забезпечені цією с/г культурою, а залишки дозволять сформувати перехідний резерв", - зазначають у відомстві.
У трійці лідерів з посіву гречки три області – Тернопільська, Вінницька та Сумська.
Крім того, фермери раніше повідомляли, що у 2022 році було зібрано понад 156 тисяч тонн крупи. А цього вистачить не лише для внутрішніх потреб, а й експорту.
До речі, раніше ми писали про те, що в Україні раптово почала дешевшати гречка.
А ще розповідали про те, які помилки заважають зробити з гречки смачну кашу.