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Будет ли дефицит гречки в 2023 году: появился новый прогноз

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Четверг 25 мая 2023 15:02
Будет ли дефицит гречки в 2023 году: появился новый прогноз Будет ли дефицит гречки в этом году (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Гречка - одна из основных сельскохозяйственных культур в Украине. Многие переживают, будет ли она в дефиците снова из-за войны и стоит ли ожидать повышения цены на эту крупу.

На этот вопрос ответили в Министерстве аграрной политики и заверили - причин для беспокойства нет.

По данным Минагрополитики, Украина в 2023 году сможет полностью обеспечить себя гречкой.

А это значит, что импорт крупы вообще не понадобится, дефицита не будет. Ожидается, что и цена останется стабильной.

Темпы посева этой культуры пока еще отстают прошлогодних. До середины мая в Украине засеяли гречкой 43,26 тысячи га (37%). В прошлом году по состоянию на середину мая было засеяно 48 тысяч га.

Внутреннее потребление крупы в Украине составляет 110 тысяч тон ежегодно. Поэтому наши посевы позволят избежать дефицита.

"То есть для внутреннего потребления украинцы полностью будут обеспечены этой с/х культурой, а остатки позволят сформировать переходной резерв", - отмечают в ведомстве.

В тройке лидеров по посеву гречки три области - Тернопольская, Винницкая и Сумская.

Кроме того, фермеры ранее сообщали, что в 2022 году было собрано более 156 тысяч тонн крупы. А этого хватит не только для внутренних потребностей, а и для экспорта.

Кстати, ранее мы писали о том, что в Украине внезапно начала дешеветь гречка.

А еще рассказывали о том, какие ошибки мешают вам сделать из гречки вкусную кашу.

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