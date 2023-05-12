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В Україні раптово почала падати в ціні гречка: скільки зараз коштує національний продукт

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Україна, П'ятниця 12 травня 2023 16:46
В Україні раптово почала падати в ціні гречка: скільки зараз коштує національний продукт Скільки коштує гречка (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Після рекордних цінників одна з найпопулярніших культур в Україні почала дешевшати. Гречка падає в ціні щомісячно на декілька гривень, тому, ймовірно, ця тенденція продовжиться й надалі.

Скільки сьогодні коштує продукт - дивіться нижче в матеріалі Styler.

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За даними Мінфіну, порівняно з попереднім місяцем у травні ціна на гречку впала на приблизно 4%, або три гривні. Сьогодні кілограм крупи можна придбати від 47 до 55 гривень.

При цьому індекс споживання національного продукту залишився на досить високому рівні - майже 96%.

В Україні раптово почала падати в ціні гречка: скільки зараз коштує національний продукт

Скриншот: Styler

Чи може ціна ще змінитися

Раніше перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький повідомив, що цього року ціни на гречку залишаться на стабільному рівні, який уже сформований зараз. Про це він сказав у прямому ефірі "Єдиних новин".

Таким чином можна припустити, що протягом літа та осені 2023 гречка коштуватиме в межах 50 гривень за кілограм. А, можливо, й далі знижуватиметься в ціні.

А на зростання вартості гречки впливають площі її посівів.

"Це означає, що знову буде вирощено гречки більш ніж достатньо для внутрішнього споживання. Не буде потреб імпорту, і як результат – не буде підстав для зростання ціни", - сказав посадовець.

А раніше ми писали, як правильно варити гречку, щоб зробити її розсипчастою та смачною.

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Міністерство аграрної політики Ціни на продукти