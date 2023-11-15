UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи безпечно пити воду з пластикових пляшок: про це не усі знають

Чи корисна вода у пластикових пляшках (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вода необхідна для життя. Вона не тільки освіжає, але й відіграє ключову роль в організмі і кожній з його функцій. Однак, не у всій тарі вода вважається корисною.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост нутриціолога Віри Курин в Instagram.

Чи шкідлива вода у пластикових пляшках

Зазвичай усі купують водк у пластикових пляшках.

Нутриціолог каже, що у складі такої тари може міститися хімічна речовина Бісфенол-А (або БФА), яка може завдати великої шкоди здоров’ю.

БФА міститься в такій продукції:

  • дитячих пляшечках
  • пластикових іграшках
  • пляшках для води та різних напоїв
  • контейнери для зберігання продуктів
  • пластиковий посуд
  • внутрішнє покриття консервних банок 

Важливо знати, що такі хімічна речовина потрапляє в організм із водою та їжею, яка зберігалася в тарі з його вмістом.

До того ж виділення бісфенолу залежить від температури. Зокрема, чим вище вона, тим активніше відбувається забруднення продуктів та води БФА із пластику.

"Склад пластику вказується на самому посуді у вигляді трикутника з цифрою, так що ви завжди можете дізнатися, з чого зроблено ваш пластиковий посуд", - каже експерт.

Які пляшки не можна використовувати повторно

Віра Курин зазначила, що пляшки з таким маркуванням заборонено використовувати повторно:

  • "1" (РЕТ або РЕТЕ)
  • "3" (PVC та РС)
  • "7" (PVC та PC)

Окрім того, у присутності кисню, при нагріванні чи знаходженні на сонці така пляшка виділяє токсичні речовини, що потрапляють у воду.

Попадання БФА в організм може призвести до:

  • порушення роботи щитоподібної залози
  • раннього статевого дозрівання у дівчаток і сповільненого - у хлопчиків
  • захворювань серцево-судинної системи
  • проблем з печінкою
  • розвитку онкологічних захворювань
  • негативний вплив на мозок та нервову систему немовлят та дітей молодшого віку затримка у розвитку і навіть аутизм

Раніше ми повідомляли, що станеться з організмом, якщо кожного дня пити газовану воду.

Також ми писали, навіщо потрібно пити теплу воду з ранку і що дасть вам ця звичка.

Читайте РБК-Україна в Google News
нутриціологздоровя