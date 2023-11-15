Чи безпечно пити воду з пластикових пляшок: про це не усі знають

Вода необхідна для життя. Вона не тільки освіжає, але й відіграє ключову роль в організмі і кожній з його функцій. Однак, не у всій тарі вода вважається корисною.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост нутриціолога Віри Курин в Instagram.
Зазвичай усі купують водк у пластикових пляшках.
Нутриціолог каже, що у складі такої тари може міститися хімічна речовина Бісфенол-А (або БФА), яка може завдати великої шкоди здоров’ю.
БФА міститься в такій продукції:
Важливо знати, що такі хімічна речовина потрапляє в організм із водою та їжею, яка зберігалася в тарі з його вмістом.
До того ж виділення бісфенолу залежить від температури. Зокрема, чим вище вона, тим активніше відбувається забруднення продуктів та води БФА із пластику.
"Склад пластику вказується на самому посуді у вигляді трикутника з цифрою, так що ви завжди можете дізнатися, з чого зроблено ваш пластиковий посуд", - каже експерт.
Віра Курин зазначила, що пляшки з таким маркуванням заборонено використовувати повторно:
Окрім того, у присутності кисню, при нагріванні чи знаходженні на сонці така пляшка виділяє токсичні речовини, що потрапляють у воду.
Попадання БФА в організм може призвести до:
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