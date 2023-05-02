Ось навіщо потрібно пити теплу воду з ранку і що дасть вам ця звичка

Багато хто з нас має звичку починати день з ароматної кави, щоб скоріше прокинутися. Але вам варто знати, що склянка теплої води натщесерце зробить вас здоровішими.

Про це розповіла фітнес-тренер Ганна Цукур у Facebook.

Навіщо пити теплу воду з ранку

Велика чашка теплої або гарячої води натщесерце може очистити ваш організм від токсичних речовин, що негативно впливають на здоров'я. Якщо пити теплу або гарячу воду, це може допомогти покращити кишковий рух, оскільки тепла вода стимулює травлення.

Склянка теплої води натще ідеально підходить для втрати ваги, через те, що гаряча вода піднімає температуру тіла і покращує обмін речовин, а отже, і стимулює спалювання жиру. Крім того, тепла вода покращує функцію шлунково-кишкового тракту та нирок. В ідеалі слід пити теплу воду із лимоном. Альтернатива лимону – імбир.

Склянка теплої води, випита вранці натщесерце, стимулює видалення жирових відкладень з організму разом зі шлаками та токсичними речовинами, покращує кровообіг.

Тепла вода запобігає передчасному старінню та його симптомам, стимулює детоксикацію організму та запобігає різноманітним захворюванням, дає організму ранковий заряд енергії, тонізує кровоносну систему, допомагає покращити стан шкіри та стимулює розумову діяльність.

Чому не варто пити холодну воду натще

Однак склянка холодної води після їди може завдати більше шкоди, ніж користі. Холодна вода сприяє затвердінню жирів у з'їдених продуктах, процес травлення їжі відбувається складніше, ви відчуваєте тяжкість у шлунку, накопичуються жирові відкладення.