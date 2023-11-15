Безопасно ли пить воду из пластиковых бутылок: об этом не все знают

Вода необходима для жизни. Она не только освежает, но играет ключевую роль в организме и каждой из его функций. Однако не во всей таре вода считается полезной.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост нутрициолога Веры Курин в Instagram.
Обычно все покупают воду в пластиковых бутылках.
Нутрициолог говорит, что в составе такой тары может содержаться химическое вещество Бисфенол-А (или БФА), которое может нанести большой вред здоровью.
БФА содержится в следующей продукции:
Важно знать, что такое химическое вещество попадает в организм с водой и пищей, которая хранилась в таре с его содержанием.
К тому же выделение бисфенола зависит от температуры. В частности, чем выше она, тем активнее происходит загрязнение продуктов и воды БФА из пластика.
"Состав пластика указывается на самой посуде в виде треугольника с цифрой, так что вы всегда можете узнать, из чего сделана ваша пластиковая посуда", - говорит эксперт.
Вера Курин отметила, что бутылки с такой маркировкой запрещено использовать повторно:
Кроме того, в присутствии кислорода, при нагревании или нахождении на солнце, такая бутылка выделяет токсичные вещества, попадающие в воду.
Попадание БФА в организм может привести к:
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