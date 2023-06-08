Ось що станеться з організмом, якщо щодня пити газовану воду
Газована вода - непоганий спосіб досягти ваших цілей гідратації, але потрібно бути обережними та знати міру. Особливо популярні такі напої серед дітей. До того ж варто знати, які проблеми можуть виникнути при щоденному вживанню газованих напоїв.
Про це пише EatingWell.
Що станеться з організмом
Часте вживання газованої води пов’язане зі збільшенням ваги, ожирінням, діабетом 2 типу, захворюваннями серця і нирок.
Згідно з дослідженням, яке опубліковане у журналі Biomimetics, вживання газованої води пов’язане з карієсом та втратою зубів.
"Будь-що кисле та все, що містить багато цукру, може спричинити "гниття" зубів або карієс", - каже доктор медичних наук Скотт Кардал.
Окрім шкоди зубам, солодкі газовані напої можуть впливати на гігієну порожнини рота. Слина відіграє вирішальну роль, оскільки вона допомагає нейтралізувати кислоту у роті та змивати частинки їжі та бактерії. Однак солодка вода може зменшити вироблення слини, ускладнюючи боротьбу з шкідливими бактеріями.
Солодка вода подразнює шлунок
Якщо часто пити солодку воду, то вона може завдати шкоди слизовій оболонці шлунка. Це може виникнути у людей, які мають проблеми з травленням.
Також може підвищитись рівень цукру в крові та збільшитись ризик інсулінорезистентності.
Газована вода також містить цукровий спирт. Він ще більше підвищує ймовірність відрижки та відчуття газоутворення. В декого може навіть виникати діарея, якщо людина особливо чутлива до цукрових спиртів.
До симптомів, які вказують на те, о ви забагато п'єте газованої води, входять:
- Біль у грудях та печія;
- Розлад травлення, нудота, діарея та здуття живота, викликані великою кількістю цукру або штучних підсолоджувачів;
- Часте сечовипускання;
- Перепади настрою та відчуття слабкості.
Фахівці кажуть, що щоденне вживання газованої води не матиме негативного впливу на організм, якщо вживати її в помірних кількостях. Варто пам'ятати, що ніщо не замінить просту воду, коли йдеться про зволоження.
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