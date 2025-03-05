Чи безпечна риба без голови і луски? Правда, яку приховують продавці

Багато українців сьогодні купують у магазинах вже оброблену рибу - філе, стейки, тушки без голови та луски. Це зручно, швидко і жодного клопоту з чищенням. Але чи безпечна така риба для здоров'я?

Яку небезпеку приховує почищена риба з магазину

Незрозуміло: свіжа риба чи ні

Головний ризик криється у зниженні можливості оцінити свіжість риби. Саме голова, очі, зябра та луска є тими "індикаторами", які дозволяють нам, покупцям, хоча б візуально визначити, наскільки свіжий продукт перед нами. Коли риба вже "роздягнена" та обезголовлена, ці важливі ознаки свіжості зникають.

Недобросовісні продавці можуть використовувати чищення, щоб приховати початкові ознаки псування або неякісну сировину. Риба, яка вже не першої свіжості і не підлягає продажу цілою, може бути "врятована" шляхом чищення та розфасовки у привабливе філе чи стейки.

Ризик "підчепити" бактерії

Процес чищення риби - це додатковий етап обробки, який збільшує ризик бактеріального забруднення. Якщо гігієнічні норми на виробництві або в магазині не дотримуються належним чином (неякісне обладнання, брудні руки персоналу, недостатня дезінфекція тощо), на поверхні почищеної риби можуть активно розмножуватися бактерії. Особливо небезпечним є забруднення патогенними мікроорганізмами, які можуть викликати кишкові інфекції, або навіть туберкульоз, сальмонельоз чи холеру.

Хімія для покращення товарного вигляду

Для того, щоб почищена риба довше зберігала товарний вигляд та не псувалася, деякі виробники або магазини можуть обробляти її всілякими консервантами і антибіотиками, наприклад, перекисом водню - для відбілювання філе, або розчином марганцівки для усунення неприємного запаху. Ясна річ, що ці речовини можуть бути небезпечними для здоров'я людини та викликати алергічні реакції або інші негативні наслідки.

Фальсифікація виду риби

Заміна дорогих видів риби дешевшими - це чи найпоширеніший вид фальсифікації. Наприклад, сайду, минтай або хек можуть видавати за тріску, горбушу або кету - за сьомгу чи форель, а пангасіус (або іншу недорогу білу рибу) можуть продавати під виглядом морського окуня.

До слова, пангасіус взагалі не рекомендується купувати в будь-якому вигляді.

Як вибрати безпечну почищену рибу

Перевірте колір

Риба повинна мати природний, насичений колір, характерний для того виду, який вам продають. Уникайте блідого, пожовклого, сірого або занадто яскравого, ненатурального кольору. Якщо побачили плями, потемніння або різні відтінки на одному шматку - не купуйте рибу.

Оцініть текстуру

М'ясо риби має бути пружним та еластичним на дотик. При легкому натисканні пальцем воно повинно швидко повертати свою форму, не залишаючи глибоких вм'ятин. Уникайте риби, яка виглядає розм'якшеною, слизькою або липкою на дотик. Це ознаки початку псування.

Понюхайте рибу

Запах повинен бути свіжим, ледь відчутним "морським" або "річковим", залежно від виду риби. Будь-який різкий, кислий, гнилісний, аміачний або інший неприємний запах - це однозначно стоп-сигнал!

Зверніть увагу на ціну

Якісна риба не може коштувати занадто дешево. Підозріло низька ціна на почищену рибу, особливо на дорогі сорти, повинна насторожити.

Купуйте у перевірених місцях

Уникайте стихійних ринків та сумнівних торгових точок, де якість та безпека риби не гарантовані. Натомість надавайте перевагу великим супермаркетам та спеціалізованим рибним магазинам, які мають хорошу репутацію та, як правило, краще контролюють якість продукції.

Не соромтеся питати продавця

Запитайте про походження риби, дату чищення, умови зберігання. Якщо продавець ухиляється від відповіді або не може надати чітку інформацію - це привід задуматися: чи варто взагалі купувати щось у цьому магазині.

Вас може зацікавити