Названо вид м’яса, який треба уникати всіма способами
М’ясо є важливим джерелом білка та поживних речовин у багатьох дієтах у всьому світі. Однак не все м’ясо однаково корисне для здоров’я.
Який вид м’яса рекомендується обмежувати або уникати щодня через його потенційний негативний вплив на здоров’я, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca.
Яке м’ясо рекомендується обмежувати?
Оброблене м’ясо
Оброблене м’ясо, таке як ковбаси, бекон, шинка та нарізка, є одними з найбільш нерекомендованих експертами. Цей вид продукта треба уникати та вживати його якомога менше.
Ці продукти, як правило, містять високий рівень натрію, консервантів і хімічних добавок, які можуть бути пов’язані з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та деяких видів раку, особливо колоректального раку.
Червоне м’ясо
Надмірне споживання червоного м’яса, наприклад яловичини, свинини та баранини, також небезпечне.
Хоча це м’ясо може бути частиною збалансованої дієти в помірних кількостях, дослідження пов’язують високе споживання з підвищеним ризиком хронічних захворювань, включаючи хвороби серця та певні види раку.
Рекомендується обмежити споживання кількома разами на тиждень і вибирати нежирні шматки при виборі червоного м’яса.
М’ясо з високим вмістом жиру
М’ясо, яке містить високий рівень насиченого жиру, наприклад, деякі жирні шматки свинини або яловичини (наприклад, ребра або черевце), слід споживати в помірних кількостях. Насичені жири можуть підвищувати рівень ЛПНЩ ("поганого") холестерину в крові, таким чином збільшуючи ризик серцевих захворювань.
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