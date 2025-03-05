Безопасна ли рыба без головы и чешуи? Правда, которую скрывают продавцы

Многие украинцы сегодня покупают в магазинах уже обработанную рыбу - филе, стейки, тушки без головы и чешуи. Это удобно, быстро и никаких хлопот с чисткой. Но безопасна ли такая рыба для здоровья?

Какую опасность скрывает почищенная рыба из магазина

Непонятно: свежая рыба или нет

Главный риск кроется в снижении возможности оценить свежесть рыбы. Именно голова, глаза, жабры и чешуя являются теми "индикаторами", которые позволяют нам, покупателям, хотя бы визуально определить, насколько свежий продукт перед нами. Когда рыба уже "раздета" и обезглавлена, эти важные признаки свежести исчезают.

Недобросовестные продавцы могут использовать чистку, чтобы скрыть начальные признаки порчи или некачественное сырье. Рыба, которая уже не первой свежести и не подлежит продаже целой, может быть "спасена" путем чистки и расфасовки в привлекательное филе или стейки.

Риск "подцепить" бактерии

Процесс чистки рыбы - это дополнительный этап обработки, который увеличивает риск бактериального загрязнения. Если гигиенические нормы на производстве или в магазине не соблюдаются должным образом (некачественное оборудование, грязные руки персонала, недостаточная дезинфекция и т.д.), на поверхности почищенной рыбы могут активно размножаться бактерии. Особенно опасным является загрязнение патогенными микроорганизмами, которые могут вызвать кишечные инфекции, или даже туберкулез, сальмонеллез или холеру.

Химия для улучшения товарного вида

Для того, чтобы почищенная рыба дольше сохраняла товарный вид и не портилась, некоторые производители или магазины могут обрабатывать ее всевозможными консервантами и антибиотиками, например, перекисью водорода - для отбеливания филе, или раствором марганцовки для устранения неприятного запаха. Понятное дело, что эти вещества могут быть опасными для здоровья человека и вызвать аллергические реакции или другие негативные последствия.

Фальсификация вида рыбы

Замена дорогих видов рыбы более дешевыми - это едва ли не самый распространенный вид фальсификации. Например, сайду, минтай или хек могут выдавать за треску, горбушу или кету - за семгу или форель, а пангасиус (или другую недорогую белую рыбу) могут продавать под видом морского окуня.

К слову, пангасиус вообще не рекомендуется покупать в любом виде.

Как выбрать безопасную почищенную рыбу

Проверьте цвет

Рыба должна иметь естественный, насыщенный цвет, характерный для того вида, который вам продают. Избегайте бледного, пожелтевшего, серого или слишком яркого, ненатурального цвета. Если увидели пятна, потемнения или разные оттенки на одном куске - не покупайте рыбу.

Оцените текстуру

Мясо рыбы должно быть упругим и эластичным на ощупь. При легком нажатии пальцем оно должно быстро возвращать свою форму, не оставляя глубоких вмятин. Избегайте рыбы, которая выглядит размягченной, скользкой или липкой на ощупь. Это признаки начала порчи.

Понюхайте рыбу по запаху

Запах должен быть свежим, едва уловимым "морским" или "речным", в зависимости от вида рыбы. Любой резкий, кислый, гнилостный, аммиачный или другой неприятный запах - это однозначно стоп-сигнал!

Обратите внимание на цену

Качественная рыба не может стоить слишком дешево. Подозрительно низкая цена на почищенную рыбу, особенно на дорогие сорта, должна насторожить.

Покупайте в проверенных местах

Избегайте стихийных рынков и сомнительных торговых точек, где качество и безопасность рыбы не гарантированы. Вместо этого отдавайте предпочтение крупным супермаркетам и специализированным рыбным магазинам, которые имеют хорошую репутацию и, как правило, лучше контролируют качество продукции.

Не стесняйтесь спрашивать продавца

Спросите о происхождении рыбы, дате чистки, условиях хранения. Если продавец уклоняется от ответа или не может предоставить четкую информацию - это повод задуматься: стоит ли вообще покупать что-то в этом магазине.

Вас может заинтересовать