ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Чернобыле показали тайную жизнь животных на редкостных кадрах (видео)

Новина українською →
Понедельник 14 июня 2021 18:00
В Чернобыле показали тайную жизнь животных на редкостных кадрах (видео) Коллаж РБК-Украина: В Чернобыле показали тайную жизнь животных
Автор: Светлана Мащенко

В Чернобыльском заповеднике обитает множество животных, которые комфортно чувствуют себя в отсутствие людей. Лишь зоркий взляд местных ученых через объективы камер может поймать фрагменты тайной жизни обитателей уникальной для Украины и всего мира зоны.

Яркие кадры появились в Facebook Чернобыльского биосферного радиационно-экологического заповедника.

"Лето. Заповедник. Зеленый мир. Комфортный дом для жителей зоны отчуждения. Окунитесь в чудесную атмосферу места, где природа может быть собой…" - подписано видео.

На кадрах можно увидеть лося, переходящего пустую дорогу, самца сарны, специфический рев которого напоминает лай собаки и беззаботную крупную черепаху, что неспешно идет своей дорогой, купающуюся в луже птицу.

А виды, снятые с воздуха, и вовсе захватывают дух - озера, реки, лес и дороги без машин.

Літо. Заповідник. Зелений світ. Комфортний дім для мешканців зони відчуження. Пориньте в чудову атмосферу місця, де природа може бути собою… Відео Тімура Омера. #чорнобильськийзаповідник #chornobyl_reserve #чернобыльскийзаповедник

Posted by Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник on Sunday, June 13, 2021

Видео: Животные Чернобыльского заповедника (Тимур Омер)

Ранее сотрудники заповедника сняли на фото огромную хищную птицу, которая свила гнездо на градирне ЧАЄС.

Также в камеру фотографа попали животные, которые любят наблюдать за людьми.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Животные Чернобыль
LITE
Праздник 14 июня: что строго запрещено делать, у кого день ангела
Праздник 14 июня: что строго запрещено делать, у кого день ангела