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У Чорнобилі показали таємне життя тварин на рідкісних кадрах (відео)

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Понеділок 14 червня 2021 18:00
У Чорнобилі показали таємне життя тварин на рідкісних кадрах (відео) Колаж РБК-Україна: у Чорнобилі показали таємне життя тварин
Автор: Світлана Мащенко

У Чорнобильському заповіднику мешкає безліч тварин, які комфортно почувають себе за відсутності людей. Лише пильний погляд місцевих вчених через об'єктиви камер може зловити фрагменти таємного життя мешканців унікальної для України і всього світу зони.

Яскраві кадри з'явилися в Facebook Чорнобильського біосферного радіаційно-екологічного заповідника.

"Літо. Заповідник. Зелений світ. Комфортний дім для жителів зони відчуження. Пориньте в чудову атмосферу місця, де природа може бути собою... " - підписано відео.

На кадрах можна побачити лося, що переходить порожню дорогу, самця сарни, специфічний рев якого нагадує гавкіт собаки і безтурботну велику черепаху, що неспішно йде своєю дорогою, птаха, що купається в калюжі.

А види, зняті з повітря, захоплюють дух - озера, річки, ліс і дороги без машин.

Літо. Заповідник. Зелений світ. Комфортний дім для мешканців зони відчуження. Пориньте в чудову атмосферу місяця, де природа може бути собою ... Відео Тімура Омера. #чорнобильськийзаповідник #chornobyl_reserve #чернобыльскийзаповедник

Posted by Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник on Sunday, June 13, 2021

Відео: Тварини Чорнобильського заповідника (Тімур Омер)

Раніше співробітники заповідника зняли на фото величезнного хижого птаха, який звив гніздо на градирні ЧАЄС.

Також в камеру фотографа потрапили тварини, які люблять спостерігати за людьми.

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